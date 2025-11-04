Un avión de la empresa UPS se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky; las autoridades policiales locales informaron que hay heridos.

El avión accidentado era de la empresa de paquetería UPS, que tiene su centro de operaciones mundial en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville. De acuerdo con UPS, en el aparato iban tres personas a bordo.

El departamento de policía metropolitana de Louisville dijo que varias agencias estaban respondiendo a informes de un accidente.“La escena está activa, con fuego y escombros”, declaró la policía de Louisville en un comunicado. “Manténgase alejado”. Un reportero en el aeropuerto de Louisville grabó cenizas cayendo del cielo.

Además, se ha emitido una orden de confinamiento domiciliario para todas las personas que residan en un radio de cinco millas (8 kilómetros) del aeropuerto, a partir de las 17:30 (hora del este) y hasta nuevo aviso. En Estados Unidos, esta orden exige que las personas permanezcan en sus hogares debido a la emergencia sanitaria en curso.

El Worldport de la empresa tiene más de cinco millones de pies cuadrados, donde más de 12 mil empleados de UPS procesan más de dos millones de paquetes al día, según la empresa.

El avión era un McDonnell Douglas MD-11 y se dirigía a Honolulu, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que investiga el incidente junto con el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte.

NEW: Large explosions after UPS Flight 2976 crashes near Louisville International Airport in Kentucky pic.twitter.com/qQ2bSug3tz — BNO News (@BNONews) November 4, 2025

