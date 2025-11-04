Más Información

Bruselas. Los aeropuertos belgas de Bruselas-Zaventem y de Lieja, al este de la capital, reabrieron su espacio aéreo tras haberlo cerrado durante más de una hora ante la en las proximidades de las terminales, informó la radiotelevisión pública RTBF.

El aeropuerto de Bruselas cerró hacia las 20:00 hora local y poco después ocurrió lo mismo con el de Lieja, hasta que las operaciones se reanudaron en torno a las 21:00 hora local (20.00 GMT).

"Cuando se detecta un dron, el procedimiento estándar consiste en durante al menos 30 minutos, el tiempo necesario para realizar las verificaciones y asegurarse de que no hay más sobrevuelo no autorizado. Esto es lo que ocurrió en este caso", explicó un portavoz del controlador aéreo Skeyes a RTBF.

Las autoridades no han establecido aún una conexión entre ambos incidentes.

Durante el cierre, algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y que debían aterrizar en la capital belga fueron desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o las ciudades alemanas de Maastricht, Colonia y Fráncfort (Alemania), según la web especializada Flight Radar.

"Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados", dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó en Madrid.

Otros aparatos permanecen en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron al diario Het Laatste Nieuws que están "investigando el asunto" y que por el momento no hay vuelos que aterricen o despeguen de Bruselas-Zaventem.

En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales".

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, indicó en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.

Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento "no tienen información concreta sobre el origen de los drones", el titular de Defensa señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa.

