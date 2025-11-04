Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Con sombreros “ensangrentados” y veladoras, diputados del PAN y PRI recuerdan a Carlos Manzo; guardan minuto de silencio

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei

El presidente de Francia, ; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no asistirán a la cumbre entre la (CELAC) y la Unión Europea (UE), marcada por la “escasa participación” de líderes.

"La participación en la cumbre -Latinaoamérica no está contemplada. La razón es la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno", explicó este martes a EFE un portavoz del Gobierno alemán.

Más tarde, fuentes comunitarias señalaron que Von der Leyen tampoco irá. “A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre", indicaron.

No obstante, aseguraron que la política alemana mantiene en cualquier caso "su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y la CELAC".

"En un momento de desafíos y divisiones geopolíticas, la próxima cumbre confirma la importancia y el impulso de las relaciones entre la UE y la CELAC", subrayaron.

La cumbre, que arranca el domingo en Santa Marta, Colombia, estará marcada por las ausencias de líderes, incluyendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el chileno Gabriel Boric.

Imagen proveída por la Presidencia de Colombia del presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Xinhu/Archivo
“Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase”, posteó el lunes el presidente colombiano Gustavo Petro, quien hoy respiró con alivio al confirmar que su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sí asistirá.

"Agradezco al presidente Lula que en este, que es el momento más duro para Latinoamérica y el Caribe, decida que nos encontremos en Santa Marta con Europa. Es la hora de la unidad gracias. Nos veremos (también) en la COP 30 para luchar por una economía que nos aleje del colapso climático", expresó el mandatario colombiano en su cuenta de la red social X.

Lula dijo que acudirá con la intención de "defender a los países de América Latina" y dijo que la reunión de Santa Marta "no tiene sentido" si no habla de los ataques de Estados Unidos contra lanchas asociadas presuntamente al narcotráfico en las costas de Sudamérica.

"La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina", afirmó Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales.

El gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la , a la que han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE.

