Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

Ante apoyos del gobierno, HR Ratings ratifica calificación de Pemex

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Muere periodista en Hidalgo tras caer a un barranco; cubría las afectaciones provocadas por las lluvias

Exoficial mayor de administración de Omar Fayad en Hidalgo, es vinculado a proceso por cuarta ocasión

El presidente de Colombia, , denunció este martes "fuertes presiones" de Estados Unidos para menguar la asistencia de países a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que acogerá en medio de una crisis con el gobierno de Donald Trump.

Bajo su presidencia rotativa, es sede de la reunión de alto nivel en alianza con la Unión Europea, para discutir temas como la transición energética y la cooperación comercial entre el 9 y el 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.

"Hay que denunciar que EU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa", dijo el mandatario en X.

La relación bilateral de Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, se ha deteriorado en los últimos días.

Washington impuso sanciones económicas contra Petro, dos de sus familiares y su ministro de Interior y lo acusó de ser un líder del narcotráfico sin aportar pruebas. También le revocó la visa a Petro y sacó a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas.

El izquierdista choca con Trump por su política arancelaria y migratoria y rechaza la campaña militar antinarcóticos que ordenó en el Caribe y Pacífico. Acusa repetidamente a Estados Unidos de llevar a cabo "ejecuciones extrajudiciales" en los ataques en los que han muerto 57 presuntos narcos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Hasta ahora han confirmado su asistencia a la cumbre diplomáticos de alto nivel europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

