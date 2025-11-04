Más Información
Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor.
Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca británico y ambos intercambiaron unas palabras.
El rey de Inglaterra tocó los hombros del exfutbolista con la hoja de una espada y Beckham se transformó así en Sir David.
"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el Castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.
El título de caballero de Beckham fue anunciado en junio durante la lista de honores de cumpleaños del rey. Los premios, que también se otorgan en Año Nuevo, reconocen contribuciones a la vida británica.
Lee también David y Beckham y Gary Oldman son nombrados "caballeros" por el rey Carlos III; Victoria recibe el título de “Lady”
El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.
David Beckham, un icono del fútbol, pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.
El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.
Lee también Príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos III; es su primer encuentro desde febrero de 2024
El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle. *Con información de AFP
