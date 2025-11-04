Más Información

Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista fue formalmente condecorado este martes por el en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor.

Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca británico y ambos intercambiaron unas palabras.

El rey de Inglaterra tocó los hombros del exfutbolista con la hoja de una espada y Beckham se transformó así en Sir David.

"Para un joven originario de los barrios del este de , estar aquí en el Castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda , además de sus padres.

El título de caballero de Beckham fue anunciado en junio durante la lista de honores de cumpleaños del rey. Los premios, que también se otorgan en Año Nuevo, reconocen contribuciones a la vida británica.

Lee también

Sir David Beckham, con su esposa Lady Victoria, tras recibir el título de caballero en una ceremonia en el Castillo de Windsor en Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. Foto: AP
Sir David Beckham, con su esposa Lady Victoria, tras recibir el título de caballero en una ceremonia en el Castillo de Windsor en Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. Foto: AP

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol, pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El exinternacional inglés ha colaborado con y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

Lee también

Sir David Beckham, junto a su esposa Lady Victoria y sus padres Ted y Sandra Beckham, tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. Foto: AP
Sir David Beckham, junto a su esposa Lady Victoria y sus padres Ted y Sandra Beckham, tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. Foto: AP

El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle. *Con información de AFP

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

