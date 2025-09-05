Más Información
México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC
Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp
Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"
CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres
FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente
Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario
La princesa de Gales, Kate Middleton (Catalina), lució por primera vez en un acto público su nuevo estilo con el cabello más rubio, en un evento en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres en el que fue sorprendida por una fuerte lluvia.
La duquesa de Cambridge llegó acompañada de su esposo, el príncipe William (Guillermo) -heredero al trono británico-, quien también tuvo que resguardarse bajo un paraguas mientras ambos daban conversación a los niños de una escuela primaria local invitados al evento.
Catalina, que durante años llevó el cabello castaño, ha aclarado ahora su melena, que luce más larga de lo habitual y ondulada en las puntas.
Lee también Reaparece Kate Middleton en Wimbledon; la princesa de Gales entrega el trofeo de individuales femeninos
Visto el repentino aguacero, la princesa sugirió a los profesores: "Déjenlos entrar, llevémoslos dentro, llueve a cántaros", al tiempo que levantó su paraguas para proteger a algunos de los pequeños.
Los escolares iban a enseñar a la pareja, ambos de 43 años y padres de tres hijos, la vida acuática que habían descubierto en el estanque del museo londinense, pero finalmente acabaron haciendo actividades en el interior.
El cambio de look de la princesa generó revuelo en redes sociales, donde los internautas lo interpretan como una renovación de estilo acorde con la llegada del otoño y otros como un lenguaje visual para transmitir optimismo tras los meses marcados por la enfermedad de la princesa y su recuperación.
Incluso hubo quienes se preguntaron si el exceso de volumen en la cabellera de la integrante de la familia real responde al uso de extensiones o postizos, mientras que otros solo celebraron la decisión y la calificaron como un soplo de aire fresco.
Kate Middleton retoma compromisos oficiales tras ser diagnosticada con cáncer
A principios de agosto, la duquesa, muy centrada en iniciativas para la primera infancia, lanzó a través de la fundación que preside una serie de cortos animados con el objetivo de apoyar el desarrollo social y emocional de los niños.
Lee también Expertos de la ONU piden reunión de emergencia de Asamblea General; buscan presionar a Israel por "genocidio y hambruna" en Gaza
En enero de 2025, anunció que el cáncer -de tipología desconocida- del que había sido diagnosticada un año antes está "en remisión".
En los últimos meses, la princesa de Gales ha efectuado un retorno gradual a sus compromisos oficiales y a sus labores benéficas.
Jefe de la OMS llama a Israel a detener las muertes por hambre en Gaza; critica "catástrofe" en el enclave palestino
sg/mcc