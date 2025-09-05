La princesa de Gales, Kate Middleton (Catalina), lució por primera vez en un acto público su nuevo estilo con el cabello más rubio, en un evento en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres en el que fue sorprendida por una fuerte lluvia.

La duquesa de Cambridge llegó acompañada de su esposo, el príncipe William (Guillermo) -heredero al trono británico-, quien también tuvo que resguardarse bajo un paraguas mientras ambos daban conversación a los niños de una escuela primaria local invitados al evento.

Catalina, que durante años llevó el cabello castaño, ha aclarado ahora su melena, que luce más larga de lo habitual y ondulada en las puntas.

Lee también Reaparece Kate Middleton en Wimbledon; la princesa de Gales entrega el trofeo de individuales femeninos

Visto el repentino aguacero, la princesa sugirió a los profesores: "Déjenlos entrar, llevémoslos dentro, llueve a cántaros", al tiempo que levantó su paraguas para proteger a algunos de los pequeños.

Los escolares iban a enseñar a la pareja, ambos de 43 años y padres de tres hijos, la vida acuática que habían descubierto en el estanque del museo londinense, pero finalmente acabaron haciendo actividades en el interior.

El cambio de look de la princesa generó revuelo en redes sociales, donde los internautas lo interpretan como una renovación de estilo acorde con la llegada del otoño y otros como un lenguaje visual para transmitir optimismo tras los meses marcados por la enfermedad de la princesa y su recuperación.

Incluso hubo quienes se preguntaron si el exceso de volumen en la cabellera de la integrante de la familia real responde al uso de extensiones o postizos, mientras que otros solo celebraron la decisión y la calificaron como un soplo de aire fresco.

Los británicos Guillermo, Príncipe de Gales y Catalina, Princesa de Gales visitan el Museo de Historia Natural en Londres, Gran Bretaña. Los miembros de la realeza visitan los jardines recientemente transformados del museo y conocen a niños y jóvenes que participan en programas de aprendizaje. Foto: EFE

Kate Middleton retoma compromisos oficiales tras ser diagnosticada con cáncer

A principios de agosto, la duquesa, muy centrada en iniciativas para la primera infancia, lanzó a través de la fundación que preside una serie de cortos animados con el objetivo de apoyar el desarrollo social y emocional de los niños.

Lee también Expertos de la ONU piden reunión de emergencia de Asamblea General; buscan presionar a Israel por "genocidio y hambruna" en Gaza

En enero de 2025, anunció que el cáncer -de tipología desconocida- del que había sido diagnosticada un año antes está "en remisión".

En los últimos meses, la princesa de Gales ha efectuado un retorno gradual a sus compromisos oficiales y a sus labores benéficas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc