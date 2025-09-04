Londres. Por lo menos 15 personas fueron hospitalizadas el jueves después de que un autobús de dos pisos se subiera a la acera y chocara frente a una de las estaciones de tren más concurridas de Londres.

La policía informó que otras dos personas fueron atendidas por médicos en el lugar del accidente cerca de la estación de Victoria. Se creía que ninguna de las lesiones ponía en peligro la vida.

El conductor del autobús de la ruta 24 estaba entre los heridos en la colisión en plena hora pico de la mañana.

Las imágenes mostraban el autobús detenido con el parabrisas destrozado y vehículos de emergencia, incluidos coches de policía, ambulancias y un camión de bomberos, en el lugar.

El testigo Emit Suker dijo que el autobús "iba muy rápido y se salió de la calle".

“Había unas 15 o 16 personas dentro del autobús. La gente gritaba, fue terrible”, expresó Suker.

La Policía Metropolitana hizo un llamado a los testigos para que envíen grabaciones de teléfonos o cámaras de salpicadero mientras investigan. No se hicieron detenciones.

Victoria es una importante conexión de trenes, metro y autobuses, no muy lejos del palacio de Buckingham, y suele estar lleno de viajeros y turistas. Dos peatones han sido atropellados por autobuses cerca de la estación desde 2021.

