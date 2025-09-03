Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma "guerra" a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

Clara Brugada anuncia nuevo Hospital Toxicológico en CDMX; es parte de la estrategia de salud emocional

Clara Brugada anuncia nuevo Hospital Toxicológico en CDMX; es parte de la estrategia de salud emocional

Lisboa.- La Fiscalía de abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara.

Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, donde precisó que "como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación".

Agregó que está llevando a cabo los procedimientos necesarios en el ámbito de sus competencias, "en concreto para efectos de preservación de las pruebas".

El accidente conmocionó este miércoles a la capital portuguesa. Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18:08 hora local (17:08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la céntrica zona, con numerosas ambulancias y camiones de bomberos.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

El funicular conecta la Praça dos Restauradores, donde se concentraron cientos de turistas y curiosos, y el mirador Jardim de São Pedro de Alcântara, en Barrio Alto.

desa/mgm

