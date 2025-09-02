Integrantes de la Escuela Normal de Teteles, quienes iniciaron una protesta desde la mañana de hoy en la ciudad de Puebla para exigir el cambio de directivos de la escuela, incendiaron un autobús de pasajeros de la línea Ruta.

Los inconformes, quienes mantenían cerrada la importante avenida 5 de Mayo habían quemado llantas, sin embargo por la tarde radicalizaron la protesta y rociaron gasolina a la unidad de transporte y le prendieron fuego.

Fue desde la mañana de hoy cuando los normalistas arribaron en camiones111 a la Casa Aguayo (Casa de Gobierno) para exigir la destitución de directivos, que se impida la llegada de estudiantes foráneos y la entrega de recursos federales.

Elementos de la Policía Estatal impidieron que arribaran a Casa Aguayo, por lo que los inconformes cerraron la importante avenida 5 de Mayo, lo que generó un gran caos en la capital poblana.

Si bien habían quemado llantas para mantener el boqueo, mantenían la protesta pacífica, hasta la tarde cuando le prendieron fuego al autobús de Ruta, la línea que brinda servicio a miles de poblanos.

Tras los hechos, efectivos policiales montaron un operativo para detener las unidades que transportaban a los normalistas.

Los hechos ocurren luego que, hace un par de semanas, habían sido detenidos activistas que impidieron de manera violenta la construcción de un pozo de agua en el municipio de Xoxtla, sin embargo ante las presiones los liberaron.

Además, el fin de semana, cuatro feministas fueron detenidas cuando dañaron la histórica fuente de San Miguel del zócalo de la ciudad, sin embargo, nuevamente fueron puestas en libertad, aunque siguen un proceso en la Fiscalía General de la República.

Gobierno de Puebla denuncia infiltración de personas ajenas

Tras los hechos violentos, el Gobierno de Puebla denunció la infiltración de personas ajenas a dicha normal y lamentó la quema de unidades de transporte.

En un comunicado de prensa, responsabilizó a "presuntas normalistas de Teteles”, acompañadas por personas encapuchadas, de prenderle fuego a unidades del Sistema Ruta.

Si bien dijo que la libertad de protesta es protegida por los tres órdenes de Gobierno, así como el diálogo es una práctica de los gobiernos de la Cuarta Transformación, consideró que la protesta que incendió unidades de Ruta es injustificada.

"El diálogo entre las autoridades de la Secretaría de Educación y la representación estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán fue cancelada por las propias estudiantes, quienes acudieron con personas ajenas a la institución al diálogo con las autoridades educativas", acusó.

