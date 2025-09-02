Más Información
Culiacán, Sin.- Sobre la carretera Culiacán-El Dorado, el famoso hipnotizador John Milton, quien concluyó su gira por el estado y enfilaba rumbo al vecino estado de Nayarit, fue despojado en forma violenta de la camioneta en la que viajaba en compañía de su equipo, los delincuentes realizaron disparos.
Se conoce que el hipnotizador y sus acompañantes se encuentran bien, ninguno de ellos resultaron lesionados por las detonaciones efectuadas por uno de los cuatro hombres armados con rifles automáticos que los interceptaron en dicha vía terrestre.
La unidad en la que viajaba, de marca Cadillac de modelo reciente, la cual esta a nombre de John Milton, quien ya presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda por la Guardia Nacional, el Ejército y los elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal.
Sobre este hecho de violencia en la carretera Culiacán-El Dorado, en forma inicial se divulgó que este personaje del espectáculo había resultado herido de bala en una pierna, sin embargo, esto fue desmentido, al presentar la denuncia respectiva.
