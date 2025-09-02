Pachuca.- Agentes de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo lograron localizar a un grupo de 20 excursionistas que se había extraviado en un paraje de la zona boscosa de Mineral del Chico.

Se dio a conocer que los vacacionistas se desorientaron en el paraje denominado “Llano Grande”, dentro del área forestal.

El grupo, conformado por 14 adultos y seis menores, inició su recorrido alrededor de las cuatro de la tarde; sin embargo, al llegar la noche y no tener noticias de su regreso, el encargado del parque solicitó el apoyo de las autoridades.

De esta manera, un grupo de agentes realizó una búsqueda de más de ocho kilómetros al interior del bosque, donde finalmente localizaron a los visitantes en buen estado físico. Posteriormente, fueron trasladados a la base de operaciones de la Policía Turística, donde personal de Protección Civil los valoró médicamente.

De acuerdo con los afectados, perdieron la ruta de regreso al desorientarse en la zona, aunque confirmaron no haber sufrido lesiones.

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes para extremar precauciones en caso de no conocer el área, ya que es común que los paseantes puedan extraviarse en los parajes boscosos.

