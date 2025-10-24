Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó qué pasó con los mil ventiladores que se adquirieron en el sexenio pasado y resultaron “perdidos”, tras haber sido comprados a la empresa inglesa Viva Enterprise en 2020.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro señaló que se buscan recuperar mil 416 millones de pesos en Londres ante “engaño”.

Explicó que en abril de ese año se firmó el contrato para la adquisición de esos ventiladores y el día 13 de ese mismo mes se hizo el pago del 100% por mil 416 millones de pesos.

Tras retrasos y después de un mes sin entrega, se hizo el reclamo a la empresa. Comentó que el entoces Insabi presionó y la empresa regresó el equivalente a 300 ventiladores, y en julio mandó 50.

“Nos quedan 650 (...) En agosto de 2020 Viva, que es la empresa inglesa se quiere pasar de lista porque no era la única empresa a la que se le compraban ventiladores (...) siguen estando pendientes los 65o ventiladores”, detalló.

Un año después, ante la “no recuperación y no reacción de la empresa”, el Insabi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra en proceso de investigación.

Como el contrato fue firmado bajo la jurisdicción inglesa, se mantuvo un juicio en Londres.

“El delito en Inglaterra es engaño, entonces se presenta una demanda por engaño que está en proceso; en noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas, tanto de la parte demandante, como de la demandada, y en diciembre se llevarán las audiencias”, explicó.

“Es muy probable que ganemos el juicio porque la materialidad del engaño se da en la no entrega”, apuntó Buenrostro.

