El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el cierre del gobierno causará caos en los viajes aéreos si se prolonga otra semana, incluso con la posibilidad de cierres parciales del espacio aéreo.
"Si nos llevan a una semana más a partir de hoy, demócratas, lo que verán es un caos masivo... Verán retrasos masivos en los vuelos", dijo en una conferencia de prensa en Filadelfia.
Estados Unidos enfrenta desde octubre una parálisis presupuestal con cierre de servicios públicos por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.
"Verán cancelaciones masivas, y puede que tengamos que cerrar ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no tenemos controladores de tráfico aéreo", añadió Duffy.
