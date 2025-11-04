Más Información

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Con sombreros “ensangrentados” y veladoras, diputados del PAN y PRI recuerdan a Carlos Manzo; guardan minuto de silencio

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Expresidente Pedro Castillo saluda a Sheinbaum por conceder asilo a exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez

Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei

Caen siete integrantes de la Unión Tepito por extorsión y despojo en Iztacalco y GAM; tres son menores de edad

Washington. La portavoz de la , Karoline Leavitt, condenó “toda forma de violencia política”, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre.

“Estamos al tanto del asesinato de Manzo”, dijo Leavit en su conferencia de prensa, y añadió que “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”.

Cuestionada sobre cómo ve Estados Unidos el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles, señaló que el presidente estadounidense la “respeta mucho” y “aprecia” la coordinación que existe con México, a la vez que mantiene la presión en el tema del tráfico de drogas.

“En cuanto a Sheinbaum”, dijo Leavitt, Trump "la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración Trump".

Aseguró que “continuamente presionamos a México para que haga más, para que combata el tráfico de drogas y a los cárteles de las drogas en su país y trabajamos con ellos de cualquier forma que podemos”.

Leavitt evitó referirse a si Trump tiene contempladas otro tipo de acciones contra los cárteles. “Trump ha usado la variedad de acciones ejecutivas y sus autoridades a su alcance para frenar el tráfico de drogas en nuestra frontera sur”.

En ese sentido, la vocera estadounidense recordó la designación, en febrero, de los cárteles como ”organizaciones terroristas extranjeras” y aludió a “acciones adicionales” que no detalló.

