Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó “toda forma de violencia política”, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre.

“Estamos al tanto del asesinato de Manzo”, dijo Leavit en su conferencia de prensa, y añadió que “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”.

Cuestionada sobre cómo ve Estados Unidos el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles, señaló que el presidente estadounidense la “respeta mucho” y “aprecia” la coordinación que existe con México, a la vez que mantiene la presión en el tema del tráfico de drogas.

“En cuanto a Sheinbaum”, dijo Leavitt, Trump "la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración Trump".

Aseguró que “continuamente presionamos a México para que haga más, para que combata el tráfico de drogas y a los cárteles de las drogas en su país y trabajamos con ellos de cualquier forma que podemos”.

Leavitt evitó referirse a si Trump tiene contempladas otro tipo de acciones contra los cárteles. “Trump ha usado la variedad de acciones ejecutivas y sus autoridades a su alcance para frenar el tráfico de drogas en nuestra frontera sur”.

En ese sentido, la vocera estadounidense recordó la designación, en febrero, de los cárteles como ”organizaciones terroristas extranjeras” y aludió a “acciones adicionales” que no detalló.

