Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Más Información
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch
Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado
Con sombreros “ensangrentados” y veladoras, diputados del PAN y PRI recuerdan a Carlos Manzo; guardan minuto de silencio
Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad
“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica
Expresidente Pedro Castillo saluda a Sheinbaum por conceder asilo a exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez
Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei
Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó “toda forma de violencia política”, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre.
“Estamos al tanto del asesinato de Manzo”, dijo Leavit en su conferencia de prensa, y añadió que “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”.
Cuestionada sobre cómo ve Estados Unidos el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles, señaló que el presidente estadounidense la “respeta mucho” y “aprecia” la coordinación que existe con México, a la vez que mantiene la presión en el tema del tráfico de drogas.
Lee también Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad
“En cuanto a Sheinbaum”, dijo Leavitt, Trump "la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración Trump".
Aseguró que “continuamente presionamos a México para que haga más, para que combata el tráfico de drogas y a los cárteles de las drogas en su país y trabajamos con ellos de cualquier forma que podemos”.
Leavitt evitó referirse a si Trump tiene contempladas otro tipo de acciones contra los cárteles. “Trump ha usado la variedad de acciones ejecutivas y sus autoridades a su alcance para frenar el tráfico de drogas en nuestra frontera sur”.
En ese sentido, la vocera estadounidense recordó la designación, en febrero, de los cárteles como ”organizaciones terroristas extranjeras” y aludió a “acciones adicionales” que no detalló.
Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]