Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas

Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Muere empleado del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; estaba detenido desde junio pasado

Muere empleado del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; estaba detenido desde junio pasado

Los vuelos en el aeropuerto de -Brandenburgo se suspendieron el viernes durante casi dos horas por avistamiento de , según informó un portavoz del aeropuerto a la AFP, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.

Los despegues y aterrizajes se suspendieron entre las 08:05 p.m. y las 09:57 p.m. locales (19H08 GMT y 20H58 GMT), y "toda una serie de vuelos" fueron desviados a otras durante el cierre, precisó el vocero.

Para mitigar el impacto en las operaciones de vuelo, se relajó también la prohibición de vuelos nocturnos vigente en Berlín.

Lee también

Foto: Sonia Nadales. Unsplash/Archivo
Foto: Sonia Nadales. Unsplash/Archivo

"Suponemos que el peligro ha sido evitado por el momento", agregó el portavoz.

Los líderes alemanes alertaron en varias ocasiones sobre la creciente amenaza que representan los drones, tras una serie de avistamientos de drones no identificados en aeropuertos e instalaciones militares sensibles este año.

Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.

Lee también

En los últimos meses, se han registrado múltiples avistamientos de drones sobre bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas en el país.

A principios de octubre, drones avistados sobre la ciudad sureña de Múnich provocaron el cierre del aeropuerto local en dos ocasiones.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, instó a "encontrar nuevas respuestas a esta amenaza híbrida", solicitando una mayor capacidad para detectar, evaluar y, potencialmente, derribar drones.

También se han avistado drones sobre aeropuertos y emplazamientos militares en Dinamarca y Noruega, y las sospechas recaen sobre , que niega toda implicación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda