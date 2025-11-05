Nueva York será gobernada por un migrante, dice Zohran Mamdani; lanza desafío a Trump

Más Información

Nueva York. El alcalde electo de Nueva York,, celebró este martes su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs para decir: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" y también agradeció directamente a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy" y aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.

El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50% del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y agregó que ya se respira "el aire de una ciudad renacida", ofreciendo reconstruir .

"La esperanza vive" , dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política".

"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", afirmó.

Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera "ni islamofobia ni antisemitismo".

"Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior", señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá "un alcalde que se preocupará por todos".

Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: "Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos usteded y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía" , subrayó.

Después, tuvo palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha calificado de "comunista" y que llegó a amenazar con cortar fondos federales si ganaba el candidato demócrata.

"Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen", dijo Mamdani antes de levantar los vítores del público.

"Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros" , agregó.

Mamdani continuó diciendo que en esta era ofrecería a los neoyorquinos "una visión audaz" en lugar de excusas.

"El eje central de esa visión será el programa más ambicioso para hacer frente a la crisis del coste de la vida que ha vivido esta ciudad desde los tiempos de (el exalcalde) Fiorello La Guardia".

Mamdani situó la asequibilidad en el centro de su campaña y reiteró esta noche que sus planes incluyen la congelación de los alquileres, la gratuidad de los autobuses urbanos y la universalización de la atención infantil.

Prometió "marcar el comienzo de una generación de cambio", rechazando la política del presidente. Al abrazar ese cambio, dijo, "respondemos a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con el apaciguamiento que anhelan".

"Si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder", dijo Mamdani. «Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo».

Por último, el político progresista afirmó que es "joven, musulmán y un socialista demócrata", algo por lo que, aseguró, no tiene que disculparse.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante" , zanjó.

Mamdani ganó las elecciones con un 50.4% de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad.









