Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

La candidata demócrata Mikie Sherrill derrotó esta noche al republicano Jack Ciattarelli, que contaba con el respaldo de Trump, y se convertirá en la nueva gobernadora de Nueva Jersey. La carrera electoral fue seguida muy de cerca, ya que se consideraba un posible indicador de lo que sucederá en las elecciones intermedias de 2026.

Sherrill sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy, cuyo mandato ha llegado a su fin, lo que supone la primera vez desde 1961 que un mismo partido gana tres mandatos consecutivos en la mansión del gobernador de Nueva Jersey.

Sherrill, una veterana de la Marina que representó a un distrito del norte de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante cuatro mandatos, será la segunda mujer gobernadora del estado.

Su campaña se centró en criticar la afinidad de su oponente con Trump, mientras el Partido Demócrata buscaba consolidar su control en el estado, después de que Trump recortara la ventaja en un estado fuertemente demócrata en unos diez puntos en las elecciones generales del año pasado.

El apoyo de Trump a Ciattarelli no sirvió para movilizar un número suficiente de votantes republicanos en los condados más populosos del Nueva Jersey, parte del área metropolitana de Nueva York.

Sherrill mejoró el resultado de la candidata demócrata en las presidenciales de 2024, Kamala Harris, en condados claves como Passaic, Union o Hudson, consolidando los avances demócratas en estas elecciones locales, vistas como un primer examen electoral para Trump y sus políticas.

"Voy a liderar con coraje y nunca olvidar a servicio de quién estoy", indicó en X Sherrill, expiloto naval de helicópteros y fiscal federal de 53 años.

Sherrill será la segunda mujer que ocupa el cargo de gobernadora de Nueva Jersey en los 238 años de historia del estado.

