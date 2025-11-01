Más Información
Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno
Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas
Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo
Caso B-King y DJ Regio Clown: Esto es lo que sabemos del proceso de detención de los presuntos implicados
Washington.- Dos aviones comerciales chocaron en pista sin que se produjeran heridos en el aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del gobierno federal.
El vuelo 580 de United Airlines aterrizó procedente de Chicago y cuando se dirigía a su puerta de llegada chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.
El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas.
Lee también Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York detiene operaciones temporalmente por cierre de gobierno
El incidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York merced al viento y a la escasez de controladores.
Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender ayer temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.
Efectos del cierre de gobierno en EU
Existe una creciente inquietud en EU por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730 mil empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.
Lee también Accidente aéreo cerca del aeropuerto de Saratoga, en Nueva York, deja un muerto
En el cierre de gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EU, fueron las bajas de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.
El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del gobierno, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.
6 mexicanos entre los pasajeros del vuelo de JetBlue que aterrizó de emergencia en Florida; uno resultó herido
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]