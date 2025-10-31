Más Información
Las autoridades respondieron a un accidente aéreo ocurrido el viernes en el condado de Saratoga, en Nueva York. La aeronave se estrelló en una propiedad en Milton, cerca del aeropuerto del condado de Saratoga.
La Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga (SCSO) informó que la avioneta cayó en la entrada de una casa en Wyndham Way tras impactar contra un árbol, pero no se estrelló contra la vivienda. La SCSO confirmó que el piloto falleció en el accidente.
Lee también FOTOS: “Melissa” se acerca a Bermudas tras dejar destrucción y muerte en su paso por Haití, Jamaica y Cuba
Las autoridades informaron que un pasajero de la aeronave salió despedido tras la colisión y fue trasladado al hospital con heridas graves.
Los investigadores trabajan para determinar la causa del accidente, teniendo en cuenta que había mucho viento en el momento del suceso. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) están a cargo de la investigación, reportó CBS6 Albany.
Aeropuerto de NY detiene operaciones por cierre de gobierno
Este viernes, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York detuvo sus operaciones temporalmente debido a la escasez de personal provocada por el cierre del gobierno federal.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó en una alerta de la suspensión temporal de los despegues desde el aeropuerto neoyorquino durante cerca de una hora y media.
El viento también provocó otros retrasos de cerca de una hora que se extendieron más.
