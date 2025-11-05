Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Por Buen Fin y época navideña el robo a transportistas de carga podría subir hasta 17%, alertan

Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresan a sus hogares en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

Washington. El Tribunal Supremo de analiza la legalidad de la del presidente Donald Trump en una audiencia en la que varios estados demócratas y empresas impugnan su constitucionalidad, mientras que el gobierno defiende su validez.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá determinar la autoridad del mandatario estadounidense y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional.

La política arancelaria de Estados Unidos depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo.

La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una "amenaza" sobre la que se haya declarado "una emergencia nacional", y la Corte estudia si en este caso es aplicable la norma, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.

El alto tribunal deberá determinar la autoridad de Trump y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional. Foto: AP
En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus .

La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en materia arancelaria, pero los magistrados no se mostraron seguros de que se tratase de la misma situación.

La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal.

Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió este martes en su red social, Truth Social, que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de "vida o muerte" para el futuro del país.

En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos.

mcc

