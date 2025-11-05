Más Información
Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento
Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico
Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman
Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza la legalidad de la política arancelaria del presidente Donald Trump en una audiencia en la que varios estados demócratas y empresas impugnan su constitucionalidad, mientras que el gobierno defiende su validez.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá determinar la autoridad del mandatario estadounidense y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional.
La política arancelaria de Estados Unidos depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo.
Lee también Hay “muchas opciones” si Corte Suprema falla contra aranceles de Trump, dice secretario del Tesoro de EU
La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una "amenaza" sobre la que se haya declarado "una emergencia nacional", y la Corte estudia si en este caso es aplicable la norma, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.
En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus aranceles.
La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en materia arancelaria, pero los magistrados no se mostraron seguros de que se tratase de la misma situación.
La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal.
Lee también EU se convertiría en un país “del tercer mundo” si Corte Suprema falla contra aranceles, advierte Trump
Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió este martes en su red social, Truth Social, que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de "vida o muerte" para el futuro del país.
En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos.
Foco rojo para Trump, una nueva estrella política y aire para los demócratas: las lecciones de las elecciones en EU
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]