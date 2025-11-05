Washington. Los demócratas se impusieron sin grandes problemas el martes en la primera jornada electoral desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

Y aunque el debate sobre el futuro del Partido Demócrata apenas ha comenzado, hay indicios de que la economía -específicamente, la incapacidad de Trump para lograr el cambio económico que prometió el año pasado- podría ser un verdadero problema para el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Los demócratas ganaron el martes las contiendas para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, los únicos estados que eligen nuevos mandos estatales este año.

Trump se mantuvo ausente en buena medida de la campaña, pero los candidatos republicanos se apegaron estrechamente a la agenda del presidente, apostando a que su gran triunfo del año pasado podría brindarles un camino hacia la victoria, incluso si el partido que ocupa la Casa Blanca suele tener problemas en las elecciones no presidenciales. Se equivocaron.

Los demócratas esperan que un sólido desempeño le pueda proporcionar al partido una vía para recuperar la relevancia nacional, aun cuando sus principales candidatos han adoptado enfoques muy diferentes, desde adherirse a una línea moderada hasta abrazar plenamente el gasto gubernamental para mejorar la vida de los votantes.

En la ciudad de Nueva York, un autodenominado "socialista democrático" que ya ha sido blanco de las críticas de Trump podría emerger como una estrella nacional después de ser elegido como alcalde. Y los votantes de California aprobaron redistribuir el mapa de la Cámara de Representantes del estado, mientras los demócratas buscan contrarrestar la intención de Trump de remodelar el equilibrio del poder en el Congreso.

Esto es lo que dejaron hasta ahora las elecciones en Estados Unidos:

Nueva hoja de ruta para los demócratas

AP:Stephanie Scarbrough

La exrepresentante Abigail Spanberger se convertirá en la próxima gobernadora de Virginia -la primera mujer en obtener el cargo- mientras que la representante Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey al llevar a cabo campañas que giraron en buena medida en torno a la economía, la seguridad pública y la atención médica.

Ambas se distanciaron activamente de algunas de las políticas de extrema izquierda del Partido Demócrata y enfatizaron lo que Spanberger describió en su discurso de victoria como “pragmatismo sobre partidismo”.

Un creciente conjunto de líderes demócratas piensa que el enfoque moderado es la clave para el resurgimiento del partido después de que los republicanos ganaron la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año pasado.

Sobre todo, los demócratas en ambos estados se enfocaron en el aumento del precio de bienes como los alimentos, la energía y la atención médica, los cuales Trump no ha podido controlar.

Además de inclinarse hacia el centro en cuestiones económicas, Spanberger y Sherrill minimizaron su apoyo a prioridades progresistas, como los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la resistencia contra el ataque de Trump a las instituciones estadounidenses. Spanberger rara vez mencionó siquiera el nombre del mandatario durante su campaña.

Ambas también tienen currículums que podrían atraer a los votantes de centro.

Spanberger es una exagente de la CIA que pasó años trabajando encubierta en el extranjero, mientras que Sherrill pasó una década como piloto de helicóptero en servicio activo para la Marina antes de integrarse al Congreso. Ambas han destacado sus antecedentes en seguridad pública como una respuesta directa al ataque republicano de que los demócratas son blandos contra el crimen.

Todo gira en torno a la economía

Trump y sus aliados republicanos se han centrado especialmente en la inmigración, la delincuencia y los temas culturales conservadores.

Pero los votantes que decidieron las contiendas principales del martes estaban más preocupados por cuestiones económicas, el empleo y los costos de vida, los cuales han permanecido obstinadamente altos.

Según AP Voter Poll, una amplia encuesta de más de 17 mil votantes en Nueva Jersey, Virginia, California y la ciudad de Nueva York, muchos votantes sienten que no pueden avanzar financieramente en la economía actual, incluso si sus finanzas personales son estables.

Irónicamente, fueron las mismas ansiedades económicas las que ayudaron a impulsar a Trump hacia la Casa Blanca hace apenas un año. Ahora, las preocupaciones económicas parecen socavar los objetivos políticos de su partido en 2025, y podrían ser más problemáticas para el Partido Republicano en las elecciones intermedias del próximo año, las cuales decidirán el equilibrio de poder para los últimos dos años de la presidencia de Trump.

Eso a pesar de que Trump se jacta frecuentemente de que los precios de las acciones están en auge y presume su lugar al frente de un nuevo renacimiento de la industria estadounidense.

Aproximadamente la mitad de los votantes entrevistados en Virginia dijeron que la economía era el problema más importante que enfrentaba su estado, mientras que la mayoría de los votantes que participaron en el sondeo en Nueva Jersey dijeron que los impuestos o la economía eran el tema principal. Poco más de la mitad de los votantes encuestados en la ciudad de Nueva York dijeron que su principal preocupación era el costo de vida.

No estaba claro si las preocupaciones que pesan tanto en los votantes podrían ayudar a romper el estancamiento que ha provocado un cierre de gobierno que se ha extendido por más de un mes.

Los demócratas en el Congreso exigen una extensión de los créditos fiscales que han ayudado a millones de personas a pagar su seguro de salud, mientras que los republicanos se han negado a negociar hasta que el gobierno reanude sus operaciones. Votantes de todo el país dijeron que el costo de la atención médica era importante, pero no tanto como las preocupaciones económicas fundamentales.

Un referéndum sobre el mandato de Trump

El presidente no puso un pie en Virginia o Nueva Jersey para hacer campaña con Winsome Earle-Sears o Jack Ciattarelli, los candidatos republicanos, pero es difícil no ver ambas contiendas como un referéndum sobre la labor del mandatario hasta ahora y la dirección del país durante su gobierno.

Aproximadamente 6 de cada 10 votantes en Virginia y Nueva Jersey dijeron que están “enojados” o “insatisfechos” con la manera en que van las cosas en el país actualmente , según la AP Voter Poll. Sólo una tercera parte señaló que están “entusiasmados” o “satisfechos”.

Aproximadamente la mitad de los votantes de California se describieron a sí mismos como “enojados” por el rumbo que lleva el país, mientras que el 20% afirmó que estaban “insatisfechos” .

Temiendo una mala noche, Trump intentó distanciarse de los resultados electorales.

El presidente respaldó a Ciattarelli en la contienda para gobernador de Nueva Jersey, pero únicamente realizó un par de foros a distancia en su nombre, incluido uno la noche del lunes, mismo día en que tuvo un evento similar para los candidatos republicanos de Virginia, aunque sin mencionar a Earle-Sears y enfocándose en el candidato republicano para fiscal general.

No obstante, Earle-Sears fue una feroz defensora de Trump, al igual que Ciattarelli en Nueva Jersey.

A pesar de la distancia de Trump , sus políticas -incluyendo su “gran y hermoso” proyecto de ley de presupuesto y sus recortes masivos a la fuerza laboral federal- jugaron un papel fundamental en Virginia, Nueva Jersey e incluso en las contiendas para alcalde de la ciudad de Nueva York. Además, los republicanos en cada estado se negaron a distanciarse del presidente o de su agenda.

Una mala noche para el Partido Republicano podría dar a los demócratas un fuerte -aunque quizás efímero- comienzo de cara a las elecciones de mitad de mandato, que aún están a un año de distancia.

Una nueva estrella demócrata en la ciudad de Nueva York

Zohran Mamdani y su esposa Rama Duwaji, durante la celebración, en el Teatro Brooklyn Paramount, el triunfo de él en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, la noche del 4 de noviembre. FOTO: ANGELINA KATSANIS. AFP

Los moderados ganaron en Virginia y Nueva Jersey. Pero fue un autodenominado socialista democrático quien se encaminó sin problemas a la victoria en la ciudad de Nueva York.

Zohran Mamdani, un legislador estatal de 34 años que está a favor de cambios radicales para abordar la desigualdad económica, será el próximo alcalde de la ciudad más grande del país.

Su audaz agenda y enfoque inspirador ayudaron a generar la contienda para alcalde de la ciudad de Nueva York con el mayor número de votos en al menos tres décadas. También asustó a algunos líderes empresariales y voces en la comunidad judía, que de otro modo apoyarían a los demócratas, pero se oponen a algunas de las declaraciones anteriores de Mamdani sobre Israel y la acumulación de riqueza personal.

Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postulaba como independiente y de hecho obtuvo el respaldo de Trump en vísperas de la elección.

Y aunque muchos progresistas están encantados, algunos republicanos en Washington también esperaban en silencio una victoria de Mamdani. Incluso antes de que su victoria fuera definitiva, los comités de campaña republicanos lanzaron anuncios de ataque contra más de una docena de representantes demócratas vulnerables por Nueva York y Nueva Jersey, vinculándolos con las políticas de extrema izquierda de Mamdani.

Se tiene previsto que la campaña publicitaria se extienda a los demócratas de todo el país antes de las elecciones intermedias.

