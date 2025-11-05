Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Por Buen Fin y época navideña el robo a transportistas de carga podría subir hasta 17%, alertan

Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresan a sus hogares en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, , anunció un equipo de transición compuesto exclusivamente por y encabezado por Elana Leopold, quien ha sido la estratega de campaña del demócrata.

El equipo, compuesto íntegramente por mujeres, incluye a la excomisionada de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan; la exvicealcaldesa, Maria Torres-Springer; la directora de United Way of New York City, Grace Bonilla, y Melanie Hartzog, exvicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos.

En conferencia de prensa, Mamdani dijo que más adelante dará a conocer los nombres de otros “líderes que implementarán nuestra agenda” y que “algunas de estas personas tendrán nombres conocidos, otras no”.

El autoproclamado “” señaló que “hablaremos con los organizadores que están en primera línea de la lucha por mejorar el gobierno de nuestra ciudad, con veteranos con una trayectoria probada, con expertos en políticas de todo el país y del mundo, y con que saben mejor que nadie lo que necesitan sus barrios”.

“No basta con diagnosticar la crisis, hay que abordarla", la lección de Mamdani para Trump

Cuestionado sobre las lecciones que deja al presidente su triunfo del martes, Mamdani señaló que “no basta con diagnosticar la en la vida de la clase trabajadora estadounidense. Hay que cumplir con la promesa de abordar esa crisis”.

“Este es un presidente que hizo campaña con la promesa de alimentos más baratos y ahora... ha llegado al extremo de recortar las del SNAP [el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o cupones alimenticios] a casi dos millones de neoyorquinos”, dijo Mamdani en su rueda de prensa. "Alguien que, literalmente, está haciendo más difícil poder comprar esos mismos alimentos cuyo precio denunciaba no hace mucho".

Según Mamdani, “lo que asusta a los republicanos de todo el país es el hecho de que realmente cumpliremos con este programa. Y el contraste es algo que no pueden soportar ver”.

En su primera entrevista televisiva desde que ganó el martes por la noche, Mamdani afirmó que comenzará de inmediato a prepararse para implementar su agenda de asequibilidad, mientras busca persuadir a los neoyorquinos escépticos de que "no importa cuál sea su posición política, todos enfrentamos los mismos problemas".

"Le debemos a esta ciudad estar listos el 1 de enero para comenzar a cumplir", manifestó Mamdani en su primera entrevista televisiva desde que ganó el martes por la noche. "Tenemos 57 días y esos son 57 días para comenzar a hacer el trabajo, de prepararnos para el 1 de enero y empezar con fuerza".

"Espero con ansias entregar una ciudad donde los neoyorquinos puedan esperar más de sus líderes", añadió.

