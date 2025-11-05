Nueva York. La histórica elección del autodenominado "socialista democrático" Zohran Mamdani como el nuevo alcalde de Nueva York fractura a la prensa de la ciudad: algunos medios, como The New York Post, lo describen como un comunista en "guerra" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que para The New York Times es un "triunfo progresista" histórico.

La portada más crítica fue la del medio conservador The New York Post, que publicó una caricatura del político de 34 años sujetando una hoz y un martillo rojo, el símbolo comunista, junto al titular: "La Manzana Roja".

"Los neoyorquinos eligieron el martes a su primer alcalde socialista, otorgando una victoria histórica al demócrata de extrema izquierda Zohran Mamdani, quien reclamó un mandato para su agenda progresista potencialmente desequilibrante en materia presupuestaria y prácticamente declaró la guerra al presidente Trump", anota el periódico.

Mamdani también corona la portada del New York Times, que resalta que "es el primer musulmán en liderar la ciudad: un triunfo para los progresistas".

La portada del diario The New York Times destacó ampliamente el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York y de las candidatas demócratas en Virginia y Nueva Jersey. FOTO: ESPECIAL

El rotativo subraya que su victoria representa un "importante triunfo para los progresistas, fortaleciendo una nueva coalición de votantes jóvenes e inmigrantes que se ofrecieron como voluntarios para su campaña", financiada con "miles de pequeñas donaciones" y que logró que los votantes acudieran "en masa" a las urnas para elegir al primer alcalde musulmán de la ciudad.

En The Wall Street Journal (WSJ), Mamdani comparte portada con Abigail Spanberger, quien fue elegida como la primera gobernadora de Virginia y Mikie Sherrill, que ganó la contienda por la gobernación de Nueva Jersey, ambas de partido demócrata.

El primer musulmán alcalde de Nueva York

No obstante, el futuro alcalde sí que corona el titular y subtítulo del la primera página del WSJ, con un "Mamdani lidera las victorias demócratas" y "primer musulmán en ser alcalde de Nueva York; el partido obtiene triunfos en Nueva Jersey y Virginia", respectivamente.

La portada del diario The Wall Street Journal, tras las elecciones del martes en Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

La revista The New Yorker, por su parte, destaca que "Comienza la era Mamdani" y que pese a que sus oponentes intentaron "desacreditarlo por su juventud, inexperiencia y ideología de izquierda" los neoyorquinos "no querían a un político curtido en la política como alcalde".

El medio, además, adelantó la portada del número de la próxima semana: en ella se ve una ilustración de Mamdani sonriente en un vagón del metro rodeado de viajeros de todas las razas y religiones, algo que representa la realidad de la ciudad.

"Mamdani pasó gran parte de su campaña recorriendo la ciudad: visitando bodegas, viajando con taxistas, haciendo preguntas, bailando y riendo", explica el ilustrador Edel Rodríguez, responsable de la portada, quien, además, explicó que el nuevo alcalde demostró a todos con los que se cruzó que es "uno de ellos".

Por su parte, New York Magazine, apunta que, ahora, Mamdani debe "afrontar los enormes desafíos de gobernar".

"Por muy eufóricos que estén Mamdani y sus seguidores, empiezan a comprender los enormes desafíos que les aguardan. En circunstancias normales, Nueva York es una ciudad increíblemente difícil de gobernar", apunta la revista neoyorquina.

¿Qué dice la prensa internacional sobre vitoria de Mamdani?

En Francia, Le Monde optó por un enfoque más analítico: “Zohran Mamdani, elegido alcalde de Nueva York tras un ascenso asombroso”.

El periódico resaltó el vertiginoso crecimiento político de quien hace apenas unos años era un legislador local poco conocido. “Su plataforma centrada en la asequibilidad, el acceso a la vivienda y los derechos de los trabajadores le permitió canalizar el descontento de los sectores medios y jóvenes”, señaló el diario parisino.

La reacción más fuerte llegó desde Israel. The Times of Israel tituló: “El candidato de extrema izquierda y crítico de Israel Zohran Mamdani gana la alcaldía de Nueva York”, y advirtió sobre su postura política.

El medio israelí Times of Israel publicó cuestionamientos tras el triunfo de Mamdani, a quien describió como ultraizquierdista y antiisraelí. FOTO: ESPECIAL

El medio recogió declaraciones del flamante alcalde, quien prometió “no titubear en la lucha contra el antisemitismo” y afirmó que Nueva York será “la luz frente a la oscuridad de Trump”. Sin embargo, el ministro israelí para la Diáspora, Amichai Chikli, fue tajante: “La elección de Zohran Mamdani, un simpatizante de Hamas, implica que los judíos de Nueva York deberían huir a Israel”, escribió en la red X, aunque no hubo declaraciones de Mamdani en ese sentido.

En el mismo mensaje, Chikli sostuvo que “la ciudad que una vez simbolizó la libertad global ha entregado sus llaves a un simpatizante de los mismos fanáticos que asesinaron a tres mil estadounidenses el 11 de septiembre”. Y agregó: “Esta decisión sacude los cimientos mismos del lugar que ofreció libertad y oportunidades a innumerables refugiados judíos desde el siglo XIX”. Con información de La Nación/GDA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc