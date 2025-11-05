Cientos de congresistas demócratas pidieron al presidente Donald Trump una “renegociación” significativa, no una revisión, del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al advertir que el pacto actual “no ha brindado” a las familias estadounidenses “los beneficios prometidos”.

En una carta fechada el lunes, dirigida al mandatario y al representante comercial de EU, Jamieson Greer, los 105 representantes dijeron que desde la promulgación del T-MEC, sobre el que concluyó la etapa de consultas internas, de cara a la revisión en 2026, “las empresas multinacionales han seguido utilizando la amenaza del offshoring [deslocalización] como arma contra los trabajadores que defienden la dignidad en el trabajo” y, en muchos casos, han cumplido esas amenazas.

Los legisladores, que incluyen a Rosa L. DeLauro, Jesús G. Chuy García, Frank J. Mrvan, Andre Carson, Rashida Tlaib, Jamie Raskin, Ilhan Omar y Joaquín Castro, entre otros, se quejaron de que “el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá ha aumentado considerablemente, y el aumento de las importaciones del T-MEC ha perjudicado a los trabajadores y agricultores estadounidenses, así como a las empresas de los sectores del automóvil, el acero, el aeroespacial y otros”.

Destacaron que desde la entrada en vigor del T-MEC, “las empresas chinas han aumentado sus inversiones en la industria manufacturera en México para eludir sanciones comerciales de EU contra importaciones chinas desleales de productos como vehículos eléctricos y para aprovechar acceso libre de aranceles de México al mercado de consumo estadounidense en virtud del T-MEC”.

Los representantes criticaron, a la vez, los “devastadores aranceles” impuestos por Trump y recomendaron “medidas que incluyen, entre otras, impulsar la aplicación de la legislación laboral y detener la deslocalización, crear una cadena de suministro verdaderamente ‘norteamericana’ y defender a los agricultores familiares”.

Entre los cambios que piden están fortalecer el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC que, alegaron, ha tenido resultados mixtos en la aplicación de la norma laboral existente del tratado.

Incluir cláusulas en el acuerdo destinadas a desincentivar el offshoring y la relocalización de la producción. Entre los cambios clave, manifestaron, debería mejorarse el requisito de “valor añadido laboral” para los automóviles.

Condicionar los beneficios del T-MEC para los bienes y servicios a que los trabajadores perciban un salario justo y a la mejora de la transparencia para el seguimiento de los salarios; establecer un salario mínimo en toda América del Norte para los trabajadores de la industria manufacturera en sectores clave; crear un mecanismo de respuesta rápida (RRM) medioambiental específico para cada instalación. Además, reforzar los requisitos de contenido regional para garantizar que las piezas de automóviles, aviones, ordenadores y otros productos se fabriquen cada vez más en América del Norte, con el fin de mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Los legisladores pidieron que EU ajuste sus tipos arancelarios de nación más favorecida para productos manufacturados clave, “idealmente en coordinación con Canadá y México”. Abogaron porque se eliminen las cláusulas del T-MEC que, dijeron, privilegian a los monopolios farmacéuticos.