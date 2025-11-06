Más Información

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto 2026 con reasignaciones y lo turna al Ejecutivo

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

La veterana demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, anunció que dejará la política en las próximas elecciones.

"No buscaré la reelección al Congreso", dijo la demócrata de 85 años en un video dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal de San Francisco.

"Siempre les digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", dijo Pelosi, de 85 años.

Pelosi, quien encabezó al Partido Demócrata en la Cámara Baja entre 2003 y 2023, señaló que "hemos hecho historia, hemos avanzado".

"Siempre hemos estado a la vanguardia, y ahora debemos seguir estándolo participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos", manifestó Pelosi.

"A medida que avanzamos, mi mensaje para la ciudad que amo es el siguiente: San Francisco, conoce tu poder", añadió.

En su momento, el entonces presidente Joe Biden afirmó que Pelosi es la presidenta de la Cámara más importante de la historia de EU. FOTO: Twitter / @POTUS
En su momento, el entonces presidente Joe Biden afirmó que Pelosi es la presidenta de la Cámara más importante de la historia de EU. FOTO: Twitter / @POTUS

Pelosi, la mujer más poderosa en el Congreso

Considerada como la mujer más poderosa en el Congreso, Pelosi es reconocida por haber impulsado la aprobación de la emblemática ley sanitaria del expresidente Barack Obama, la ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare así como proyectos relacionados con el cambio climático bajo gobierno de Joe Biden.

Pelosi ha sido una de las críticas más feroces de Donald Trump y, en la primera presidencia de éste, un momento memorable fue cuando, en un discurso sobre el estado de la Unión, Pelosi rompió una copia del mensaje. *Con información de agencias.

