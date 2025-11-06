Más Información
La veterana demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, anunció que dejará la política en las próximas elecciones.
"No buscaré la reelección al Congreso", dijo la demócrata de 85 años en un video dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal de San Francisco.
"Siempre les digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", dijo Pelosi, de 85 años.
Pelosi, quien encabezó al Partido Demócrata en la Cámara Baja entre 2003 y 2023, señaló que "hemos hecho historia, hemos avanzado".
"Siempre hemos estado a la vanguardia, y ahora debemos seguir estándolo participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos", manifestó Pelosi.
"A medida que avanzamos, mi mensaje para la ciudad que amo es el siguiente: San Francisco, conoce tu poder", añadió.
Pelosi, la mujer más poderosa en el Congreso
Considerada como la mujer más poderosa en el Congreso, Pelosi es reconocida por haber impulsado la aprobación de la emblemática ley sanitaria del expresidente Barack Obama, la ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare así como proyectos relacionados con el cambio climático bajo gobierno de Joe Biden.
Pelosi ha sido una de las críticas más feroces de Donald Trump y, en la primera presidencia de éste, un momento memorable fue cuando, en un discurso sobre el estado de la Unión, Pelosi rompió una copia del mensaje. *Con información de agencias.
