Washington. Uno de los correos publicados este miércoles por el Congreso de los Estados Unidos revelan que el pederasta J dijo a un experiodista del The New York Times que tenía fotos del presidente Donald Trump con mujeres en bikini y que había "entregado" su exnovia al magnate de Nueva York.

En un intercambio de correos de diciembre de 2015, Epstein le dijo al entonces periodista del The New York Times Thomas Landon Jr. que tenía fotos de con chicas en bikini en su cocina.

El correo enviado por Epstein pregunta directamente al reportero: ¿Quieres fotos de Donald con chicas en bikini en mi cocina?".

En un intercambio posterior, también a finales de 2015, con Landon Jr., Epstein le dijo que Trump casi se atraviesa una puerta de vidrio en su casa al distraerse con unas "jóvenes que nadaban en la piscina".

"Estaba tan concentrado que se chocó directamente contra la puerta", agregó Epstein.

Además, el fallecido pederasta agregó en otro correo que le "dio a Donald" a su novia Celina Midelfart, una empresaria noruega, en 1993 cuando ella tenía 20 años y el magnate 47.

La nueva tanda de documentos publicados, compuesta por más de 23 mil páginas, provocaron la reacción del mandatario quien acusó a los demócratas de intentar "revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas", según escribió en su cuenta oficial de Truth Social.

