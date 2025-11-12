Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

San Salvador.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien controla entre otros negocios la cadena TV Azteca, fue recibido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien habló sobre "proporcionar seguridad y justicia igualitaria a todos los mexicanos", según publicó este miércoles el empresario en X.

"El día de hoy estoy en el bello y seguro país de El Salvador, con mi amigo @nayibbukele (Nayib Bukele), un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultados; no como los Gobiernícolas ineptos y corruptos que tenemos en México", escribió Salinas Pliego en dicha red social en la que compartió fotografías con Bukele.

El empresario indicó que "platicando (hablando) con el presidente Bukele, le comentaba que si yo fuera el Presidente de México, la prioridad número uno de mi gobierno sería la misma que la del suyo: declararle la guerra a los criminales y usar toda la fuerza del Estado para poner orden inmediatamente en el país, con la finalidad de darle a las familias mexicanas una vida de paz".

"Buscaría proporcionar seguridad y justicia igualitaria a todos los mexicanos", apuntó Salinas Pliego, que ha evitado el pago de 74 mil millones de pesos (unos cuatro mil millones de dólares) en adeudos fiscales en México.

Salinas Pliego dejó entrever, en octubre pasado, que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial en México.

"Obviamente le exigiría a los secretarios de Estado resultados como se los exijo a mis colaboradores, creo que un país debe manejarse como una empresa de alguien más a quien se le debe dar resultados y no excusas", expresó.

Aseguró que "buen gobierno debe asegurarse también de que las carreteras estén seguras, que las calles estén iluminadas, sin baches, y que la gente pueda dedicarse a trabajar en paz para prosperar".

El empresario se encuentra en El Salvador para participar, como ponente, en un evento sobre bitcóin, que se desarrolla en el Centro Histórico de San Salvador y que reúne a entusiastas extranjeros de la referida criptomoneda.

El conglomerado de empresas de Salinas Pliego enfrenta en México al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 74 mil millones de pesos por adeudos fiscales en 32 litigios.

El pasado 29 de septiembre, Sheinbaum hizo pública una posible salida para resolver el millonario adeudo al fisco del grupo empresarial de Salinas Pliego, pero, dijo, todo en el marco de la ley.

