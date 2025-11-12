Más Información

Congreso de EU pone fin al cierre de gobierno tras 43 días; proyecto pasa a Trump para su firma

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

San Salvador.- El empresario mexicano , quien controla entre otros negocios la cadena TV Azteca, fue recibido por el presidente de El Salvador, , con quien habló sobre "proporcionar seguridad y justicia igualitaria a todos los mexicanos", según publicó este miércoles el empresario en X.

"El día de hoy estoy en el bello y seguro país de El Salvador, con mi amigo @nayibbukele (Nayib Bukele), un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultados; no como los Gobiernícolas ineptos y corruptos que tenemos en México", escribió Salinas Pliego en dicha red social en la que compartió fotografías con Bukele.

El empresario indicó que "platicando (hablando) con el presidente Bukele, le comentaba que si yo fuera el Presidente de México, la prioridad número uno de mi gobierno sería la misma que la del suyo: declararle la guerra a los criminales y usar toda la fuerza del Estado para poner orden inmediatamente en el país, con la finalidad de darle a las familias mexicanas una vida de paz".

"Buscaría proporcionar seguridad y justicia igualitaria a todos los mexicanos", apuntó Salinas Pliego, que ha evitado el pago de 74 mil millones de pesos (unos cuatro mil millones de dólares) en en México.

Salinas Pliego dejó entrever, en octubre pasado, que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial en México.

"Obviamente le exigiría a los secretarios de Estado resultados como se los exijo a mis colaboradores, creo que un país debe manejarse como una empresa de alguien más a quien se le debe dar resultados y no excusas", expresó.

Aseguró que "buen gobierno debe asegurarse también de que las carreteras estén seguras, que las calles estén iluminadas, sin baches, y que la gente pueda dedicarse a trabajar en paz para prosperar".

El empresario se encuentra en El Salvador para participar, como ponente, en un evento sobre bitcóin, que se desarrolla en el Centro Histórico de San Salvador y que reúne a entusiastas extranjeros de la referida criptomoneda.

El conglomerado de empresas de Salinas Pliego enfrenta en México al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 74 mil millones de pesos por adeudos fiscales en 32 litigios.

El pasado 29 de septiembre,hizo pública una posible salida para resolver el millonario adeudo al fisco del grupo empresarial de Salinas Pliego, pero, dijo, todo en el marco de la ley.

