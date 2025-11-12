Más Información
Los jefes de la diplomacia de Brasil y Estados Unidos se reunieron este miércoles en Canadá y acordaron un nuevo encuentro para avanzar en las negociaciones sobre los aranceles de 50% impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas.
La conversación entre el brasileño Mauro Vieira y el estadounidense Marco Rubio ocurrió al margen de una cumbre de cancilleres del G7 en la ciudad de Niagara-on-the-Lake, dijo una fuente de cancillería brasileña a AFP.
Vieira informó a Rubio que Brasil envió el 4 de noviembre una propuesta de negociación a la parte estadounidense, y expuso los avances de las conversaciones técnicas mantenidas entre las delegaciones sobre la cuestión arancelaria.
Además, reiteró al secretario de Estado estadounidense "la importancia de avanzar en las negociaciones", como acordaron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en un encuentro en Malasia en octubre, indicó la fuente.
Ambos funcionarios acordaron agendar una reunión presencial "en una fecha cercana".
Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
La medida impactó productos como el café, cuyo precio aumentó un 21% interanual en agosto en Estados Unidos.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este miércoles que habrá "en breve" un anuncio "sustancial" sobre el precio del café y las bananas.
Trump había adelantado previamente que iba a reducir "algunos aranceles" y que iba a hacer "que entre algo de café" a Estados Unidos.
Cerca de un tercio del café importado al mercado estadounidense proviene de Brasil.
