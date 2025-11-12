Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

OCDE reconoce a México con el premio de mejora en certidumbre fiscal a grandes contribuyentes

No podemos dejar que nuestra democracia envejezca: Rosa Icela; participa en audiencia de la reforma electoral en Zacatecas

Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

Los jefes de la diplomacia de y Estados Unidos se reunieron este miércoles en Canadá y acordaron un nuevo encuentro para avanzar en las de 50% impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas.

La conversación entre el brasileño Mauro Vieira y el estadounidense ocurrió al margen de una cumbre de cancilleres del G7 en la ciudad de Niagara-on-the-Lake, dijo una fuente de cancillería brasileña a AFP.

Vieira informó a Rubio que Brasil envió el 4 de noviembre una propuesta de negociación a la parte estadounidense, y expuso los avances de las conversaciones técnicas mantenidas entre las delegaciones sobre la cuestión arancelaria.

Además, reiteró al secretario de Estado estadounidense "la importancia de avanzar en las negociaciones", como acordaron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en un encuentro en Malasia en octubre, indicó la fuente.

Ambos funcionarios acordaron agendar una reunión presencial "en una fecha cercana".

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EU, Donald Trump. Fotos: EFE/Archivo
Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

La medida impactó productos como el café, cuyo precio aumentó un 21% interanual en agosto en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este miércoles que habrá "en breve" un anuncio "sustancial" sobre el precio del café y las bananas.

Trump había adelantado previamente que iba a reducir "algunos aranceles" y que iba a hacer "que entre algo de café" a .

Cerca de un tercio del café importado al mercado estadounidense proviene de Brasil.

