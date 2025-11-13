Washington.— Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron ayer correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía “acerca de las chicas” del financista y que había “pasado horas” con una de sus víctimas en su casa.

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas demócratas de intentar “desviar la atención” de sus propios errores. “Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y tantos otros temas”, declaró.

Pero el escándalo ha resultado difícil de superar para Trump, y los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que tres nuevos correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”, quien se habría suicidado en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio.

En un correo electrónico de abril de 2011 a su antigua socia Ghislaine Maxwell, Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la Casa Blanca identificó posteriormente como la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”, escribió Epstein. Añadió que la víctima “pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado”. Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, respondió: “He estado pensando en eso (...)”.

En otro correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, con fecha 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: “Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro (...) por supuesto que sabía acerca de las chicas, puesto que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein parecía referirse a las afirmaciones de Trump —repetidas por la Casa Blanca el miércoles— de que expulsó al financiero de su club de Florida por ser “repugnante”.

Ofreció mandar fotos de Trump con mujeres en bikini: NYT

Uno de los correos publicados ayer por el Congreso de Estados Unidos revelan que el pederasta Epstein dijo a un experiodista del The New York Times que tenía fotos del presidente Trump con mujeres en bikini y que había “entregado” su exnovia al magnate de Nueva York. En un intercambio de correos de diciembre de 2015, Epstein le dijo al entonces periodista del The New York Times Thomas Landon Jr. que tenía fotos de Trump con chicas en bikini en su cocina.

El correo enviado por Epstein pregunta directamente al reportero: “¿Quieres fotos de Donald con chicas en bikini en mi cocina?”.

Además, el fallecido pederasta agregó en otro correo que le “dio a Donald” a su novia Celina Midelfart, una empresaria noruega, en 1993 cuando ella tenía 20 años y el magnate 47.

Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han intentado forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció ayer que la próxima semana presentará, antes de lo previsto, un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos del caso Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes obtuvieron los correos electrónicos tras citar a los herederos de Epstein a principios de este año.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los demócratas “filtraron selectivamente” esos mensajes “para crear una narrativa falsa y difamar” al mandatario de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia aseguró en un memorando el 7 de julio que no existía una supuesta “lista de clientes” de Epstein, y reafirmó que el financiero se suicidó en su celda. Esto provocó una furiosa reacción de una parte del movimiento de apoyo a Trump conocido como MAGA.

Los vínculos de Trump con Epstein son extensos. Ambos fueron fotografiados y filmados en fiestas juntos durante una amistad de 15 años, antes de que, según los informes, se distanciaran en 2004 por un negocio inmobiliario.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell. Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía,negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump y que fue muy criticado por ser demasiado indulgente. Agencias