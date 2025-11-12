El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las operaciones de 13 casinos en distintos estados del país, incluso había flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que la investigación —realizada durante varios meses por el gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación— permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero mexicano.

Los casinos con operaciones irregulares se ubicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Lee también UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

El modus operandi del lavado de dinero

El titular de Seguridad explicó que la UIF detectó tres principales esquemas de lavado utilizados por estos establecimientos: Simulación fiscal con uso intensivo de efectivo: Los casinos reportaban ingresos inflados y dispersaban recursos entre filiales o empresas relacionadas, aparentando transacciones legales y declarando montos mínimos al fisco.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la mañanera del 4 de noviembre del 2025. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

Transferencias internacionales sin justificación: Se registraron flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin documentación que acreditara su origen o destino, lo que evidenció el uso del sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos.

Y la tercera, plataformas digitales fuera del control financiero: Algunos casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores de pago internacionales con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la supervisión mexicana, facilitando el anonimato de las operaciones.

El trabajo de inteligencia contó con cooperación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lo que permitió el intercambio de información sobre movimientos financieros sospechosos y la identificación de estructuras transnacionales dedicadas al lavado de dinero.

Lee también Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Derivado de estos hallazgos, se emprendieron acciones conjuntas entre las dependencias federales, que incluyen: Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Suspensión de actividades en casinos físicos que incumplían la ley; bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas vinculadas a las operaciones irregulares.

Y revisión fiscal a empresas y personas relacionadas.

García Harfuch adelantó que esta investigación marca el inicio de una nueva etapa de control y detección temprana, basada en modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales que permitirán anticipar conductas inusuales antes de que afecten el sistema financiero.

“Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado y analítico garantizaremos que este sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr