La presidenta adelantó que están trabajando con la una revisión del sistema financiero con el respeto y autonomía del Banco de México.

"El y su autonomía están garantizadas, eso no, y la función del banco, eso no. Y lo tenemos que hacer por consenso, es decir, invitar a la banca privada a ver cómo nos volvemos más competitivos en el sistema financiero, y que realmente la gente tenga acceso al crédito, porque hoy no se tiene acceso al crédito", comentó.

Sheinbaum señaló que los créditos que se le da a los mexicanos son caros, y puso de ejemplo tiendas donde le permite sacar a las personas mediante crédito, pero este se vuelve caro por sus intereses.

"Entonces, tiene que abrirse otros esquemas de crédito en nuestro país, pues, que permitan que haya competitividad y que haya acceso al crédito de pequeñas, medianas empresas. Lo estamos revisando, estamos revisando esquemas de digitalización", explicó.

Dijo que e India, por ejemplo, tienen esquemas de pagos digitales muy avanzados, pero en México, "pues todavía no avanzamos lo suficiente en eso, y queremos avanzar más para beneficio de la gente".

