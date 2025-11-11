La Fiscalía de Nayarit y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de playas de la Riviera Nayarit, en el marco del "Mega Operativo Nuevo Nayarit", que se implementó desde febrero de 2022 para recuperar bienes despojados en el periodo de los exgobernadores priistas Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda.

A la fecha se ha recuperado el 93% del territorio despojado, a través de la simulación de actos jurídicos, "con un costo promedio que equivaldría a 50 mil millones de pesos y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y llevarles servicios públicos serían seguramente 100 mil millones de pesos o más”, destacó Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit.

En conferencia de prensa conjunta con la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti; el fiscal de Nayarit, Petronilo Ponce Arellano; el coordinador Jurídico del estado, Gabriel Camarena Coordinador, el mandatario morenista aseguró que entre 2005 y 2022 existieron componendas para zocabar la enorme riqueza del estado de Nayarit, que no está a la venta.

A su vez, el fiscal Petronilo Ponce Arellano confirmó que en dicho periodo operó un entramado dedicado al despojo de terrenos e inmuebles de la Riviera Nayarit, en el que participaron los exgobernadores priistas Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, exservidores públicos estatales y federales, secretarios de estado, delegados federales, particulares y empresas que se beneficiaron con operaciones ilícitas destinadas a apropiarse indebidamente de terrenos.

Aseguró que la recuperación patrimonial y la judicialización de los hechos avanza, ya que se han asegurado al momento 359 cuentas bancarias aseguradas, con un monto global de 7 mil 213 millones de pesos pertenecientes a 45 personas 82 empresas.

De acuerdo con las autoridades, los terrenos recuperados serán reintegrados al patrimonio estatal mediante el Fondo Soberano de Nayarit, con el cual se financiarán obras de beneficio social, como escuelas, puentes y caminos, además de garantizar un retiro digno para las y los trabajadores del estado.

En este marco, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que tiene nuevamente en la mira al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, actualmente preso, ahora por el caso de la venta irregular de terrenos y predios de la Riviera Nayarit de los que el gobierno estatal ha recuperado 9.7 millones de metros cuadrados de playa, al momento.

Durante la presentación de resultados del Mega Operativo Nuevo Nayarit, la fiscal Especializada de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, reveló que integran una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual podrían judicializar en los próximos meses para obtener nueva orden de captura contra Sandoval Castañeda.

Indicó que han realizado diversas diligencias, entre ellas el aseguramiento de inmuebles al exgobernador propiedad del estado de Nayarit.

"Seguimos teniendo líneas de investigación y también comentarles que hubo aseguramiento de bienes que tienen que ver con bienes del estado de Nayarit", indicó.

Por estos hechos, también existe mandamiento de captura contra el exmandatario de Nayarit, el priista Ney González Sánchez, quien ya es buscado en 193 países porque la Interpol activó la alerta roja para su localización.

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, en conferencia de prensa conjunta desde la FGR este martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

