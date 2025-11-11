El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, acusó a Ricardo Salinas Pliego de estar detrás de la campaña de ataques en su contra proveniente de la “ultraderecha”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exgobernador de Tabasco señaló al empresario de robarse el canal 40 y de haber comprado TV Azteca con dinero de la “partida secreta” de la Presidencia de la República que le proporcionó Raúl Salinas, el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Dijo que ante la campaña de infundios que encabeza Salinas Pliego, el pueblo de México tiene que saber cómo adquirió esa televisora.

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, dueño de Grupo Salinas. Foto: tomada de X @RicardoBSalinas

“Los mexicanos deben de saber o deben de conocer a partir de ahora que ADN fue uno más de los atracos del señor Ricardo Salinas, canal 40 después lo convirtieron en ADN 40; pregúntenle a Denise (Maerker) y a Ciro (Gómez Leyva) cómo fue la toma de las instalaciones ahí en el Chiquihuite. Hay una embestida de la ultraderecha. Piensan que el pueblo se va a comprar la farsa que está montando el excéntrico millonario; al contrario, lo que todos tenemos que hacer es dar a conocer cuál es el origen de la fortuna, de qué tamaño son los contratos. Ahora nadie se acuerda cómo compraron, compró el canal de televisión con fondos de la partida secreta, ya ni se acuerda de Raúl Salinas”, denunció.

Por otra parte, Adán Augusto López señaló que los reportajes de Latinus en su contra responden “un poco” al dolor de Roberto Madrazo por la pérdida de los contratos en prácticamente todos los estados.

“Yo, desde hace como dos años, vengo denunciando cómo lucraban, son el cártel de la salud”, recalcó.

🗣️Adán Augusto López acusó a Ricardo Salinas Pliego de estar detrás de una "campaña de ataques" en su contra y de la ultraderecha.



🔴El morenista también señaló que el empresario "robó el Canal 40" y compró TV Azteca con dinero de la "partida secreta" de la Presidencia otorgado… pic.twitter.com/OR8zAhk69D — El Universal (@El_Universal_Mx) November 11, 2025

El senador morenista reconoció que conoce al empresario naviera Juan Pablo Vega Arriaga, presuntamente involucrado con un cargamento de huachicol.

“Somos conocidos desde hace cinco o seis años. Es un empresario a quien conozco, porque mantiene negocios con Petróleos Mexicanos, contratos no desde hace uno o dos sexenios, entiendo que desde hace mucho más tiempo. Es uno de los empresarios que tiene una de las navieras más importantes, sino es que la más importante del país.

Dijo que la campaña que hay en su contra en algunos medios de comunicación obedece a que “nosotros somos parte de un movimiento, y desde luego que esos grupos de interés se sienten afectados en sus intereses, pero nosotros vamos a seguir denunciando. Que los ciudadanos, que las mexicanas y los mexicanos sepan qué es lo que representa la ultraderecha”.

nro/bmc