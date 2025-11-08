"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

En el marco de la próxima discusión de la revocación de mandato que se prevé para 2027, y al retomar sus giras por el país tras las lluvias de hace un mes en distintos estados y tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que solo hay de dos: regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la autollamada cuarta transformación.

Al encabezar la entrega de escrituras en Tepic, Nayarit, Sheinbaum Pardo acusó “enjuagues” de los desarrolladores inmobiliarios con el gobierno, que afectaban a quienes necesitaban vivienda.

“Que se oiga bien y que se oiga fuerte: En México gobierna el pueblo, en México manda el pueblo de México. Y solo hay de dos: O regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la cuarta transformación de la vida pública de México, y el pueblo quiere transformación.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza entrega de escrituras en Tepic, Nayarit junto al gobernador Miguel Ángel Navarro (08/11/2025). Foto: Presidencia

“El pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo, eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados y empeñadas”, declaró.

Al destacar los programas sociales y asegurar que su gobierno reconoce lo que significa justicia en su más amplio sentido, la titular del Ejecutivo federal acusó que en periodos anteriores a la 4T gobernaba una minoría que se favorecía.

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México, somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo, darle al pueblo lo que realmente es el pueblo de México, por eso llegamos al gobierno. Dicho en pocas palabras: somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, agregó.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza entrega de escrituras en Tepic, Nayarit junto al gobernador Miguel Ángel Navarro (08/11/2025). Foto: Presidencia

Afirmó que gracias al principio “por el bien de todos, primero los pobres”, 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza. Reiteró que al gobierno de México no llegó sola, sino “llegamos todas”.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, comentó que se han realizado 146 liberaciones de hipotecas en el estado y que se han otorgado 5 mil 810 créditos para compra de vivienda, de suelo, autoconstrucción o para mejora y reconstrucción, con cerca de 2 mil 900 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, destacó el programa Vivienda para el Bienestar.

