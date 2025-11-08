Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Más Información

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), viaja este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE), que se realizarán los días 9 y 10 de noviembre.

El canciller De la Fuente acude a esta cumbre en representación de la presidenta .

La asistencia del canciller, dijo la SRE, responde al "profundo interés" que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, "así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico".

"Esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida", señaló la Cancillería.

Agregó que la Cumbre CELAC-Unión Europea es un mecanismo de diálogo político establecido en 2013 que reúne a los 60 Estados de ambas regiones.

