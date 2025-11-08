Más Información

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Jornada violenta en Culiacán y Navolato deja 7 personas muertas, entre ellas dos hermanos

Jornada violenta en Culiacán y Navolato deja 7 personas muertas, entre ellas dos hermanos

El presidente de , Emmanuel Macron, agradeció a la presidenta de México, , luego de su visita al país norteamericano esta semana.

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", posteó Macron en X luego de la visita en la que se acordó una nueva etapa de la alianza estratégica para impulsar el intercambio comercial, la cooperación científica, diplomática y cultural, que incluirá el intercambio de códices prehispánicos.

Al repostear un mensaje de la mandataria mexicana, el presidente francés dijo que se buscará "seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo".

Sheinbaum agradeció la visita y en su mensaje en X dijo que el viernes "reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México y el Códice Boturini en Francia".

Lee también

México y Francia aumentarán cooperación en materia aduanera y de seguridad

“Iniciamos un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica que exige y queremos que sea todavía más global”, afirmó Macron en conferencia de prensa al anunciar que ambos gobiernos se comprometieron a impulsar la cooperación económica. Ratificó que las 700 empresas francesas que operan en el país latinoamericano seguirán invirtiendo y creando empleados, especialmente en el sector de la aeronáutica.

Al ser cuestionado sobre los ataques militares que ha realizado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico a embarcaciones que supuestamente trasladaban droga, Macron respondió que la "soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, y agregó que Francia y México esperan incrementar la cooperación en materia aduanera y de seguridad.

Lee también

Sheinbaum dijo que la renovación el próximo año del acuerdo comercial con la Unión Europea —que coincidirá como el bicentenario de la relación diplomática entre México y Francia-- “brindará mucha oportunidad de cooperación económica entre nuestras naciones”.

En el marco de la visita se suscribieron acuerdos de colaboración científica, cultural y diplomática, que incluyen proyectos en medio ambiente, derechos de las mujeres y movilidad académica entre estudiantes mexicanos y franceses, precisó la mandataria.

Sheinbaum también destacó la “aceptación" de los tratados temporales recíprocos sobre la exhibición de los códices prehispánicos Azcatitlan, que tiene Francia y será traído el próximo a México, y del Boturini, que está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México y que se expondrá en Francia.

“Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia”, añadió.

Lee también

En 2020 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) realizó gestiones con las autoridades de Francia para solicitar el regreso del Códice Borbónico y el Códice Azcatitlan.

Para México el regreso del Códice Azcatitlan tiene un gran valor por la información que contiene sobre el desarrollo de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, desde su fundación hasta el siglo XVII, informó José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia.

El Códice Boturini es un manuscrito del siglo XVI que narra la historia de la migración del pueblo mexica desde su lugar de origen hasta la fundación de México-Tenochtitlan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile

Pensión ISSSTE Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo. Foto: Canva / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo