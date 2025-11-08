"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de su visita al país norteamericano esta semana.

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", posteó Macron en X luego de la visita en la que se acordó una nueva etapa de la alianza estratégica para impulsar el intercambio comercial, la cooperación científica, diplomática y cultural, que incluirá el intercambio de códices prehispánicos.

Al repostear un mensaje de la mandataria mexicana, el presidente francés dijo que se buscará "seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo".

Sheinbaum agradeció la visita y en su mensaje en X dijo que el viernes "reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México y el Códice Boturini en Francia".

“Iniciamos un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica que exige y queremos que sea todavía más global”, afirmó Macron en conferencia de prensa al anunciar que ambos gobiernos se comprometieron a impulsar la cooperación económica. Ratificó que las 700 empresas francesas que operan en el país latinoamericano seguirán invirtiendo y creando empleados, especialmente en el sector de la aeronáutica.

Al ser cuestionado sobre los ataques militares que ha realizado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico a embarcaciones que supuestamente trasladaban droga, Macron respondió que la "soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, y agregó que Francia y México esperan incrementar la cooperación en materia aduanera y de seguridad.

Sheinbaum dijo que la renovación el próximo año del acuerdo comercial con la Unión Europea —que coincidirá como el bicentenario de la relación diplomática entre México y Francia-- “brindará mucha oportunidad de cooperación económica entre nuestras naciones”.

En el marco de la visita se suscribieron acuerdos de colaboración científica, cultural y diplomática, que incluyen proyectos en medio ambiente, derechos de las mujeres y movilidad académica entre estudiantes mexicanos y franceses, precisó la mandataria.

Sheinbaum también destacó la “aceptación" de los tratados temporales recíprocos sobre la exhibición de los códices prehispánicos Azcatitlan, que tiene Francia y será traído el próximo a México, y del Boturini, que está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México y que se expondrá en Francia.

“Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia”, añadió.

En 2020 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) realizó gestiones con las autoridades de Francia para solicitar el regreso del Códice Borbónico y el Códice Azcatitlan.

Para México el regreso del Códice Azcatitlan tiene un gran valor por la información que contiene sobre el desarrollo de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, desde su fundación hasta el siglo XVII, informó José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia.

El Códice Boturini es un manuscrito del siglo XVI que narra la historia de la migración del pueblo mexica desde su lugar de origen hasta la fundación de México-Tenochtitlan.

