Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, fue víctima de un complot de Irán que buscaba asesinarla, dijo Estados Unidos; autoridades mexicanas señalaron que no contaban con ningún reporte de presuntos atentados. La embajada iraní aseguró que es "una gran mentira".

La representación de Israel en México se pronunció diciendo que agradecía a nuestro país por los servicios de inteligencia y seguridad por haber "neutralizado" las "intenciones terroristas", dirigidas por Irán hacia la diplomática.

Estas son las versiones:

EU acusa a Irán de conspirar para asesinar a Einat Kranz

Estados Unidos acusó a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México en el verano de 2024.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Antes, Axios había reportado que de acuerdo con funcionarios de EU e Israel, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó el asesinato de la embajadora israelí en México, aunque dijo que fue frustrado por los servicios de seguridad en México.

El funcionario estadounidense también dijo a Axios que el atentado contra Kranz-Neiger era solo el último "de una larga historia de intentos de asesinato" por parte de Irán en todo el mundo y que según él eran dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y "cualquiera que no esté de acuerdo con ellos", por que también alertó a todos los países donde hay presencia iraní.

Un portavoz del Departamento de Estado de EU dijo a la agencia EFE que condenaban los "abominables complots internacionales" de Irán y aseguró que se estaba trabajando para evitarlos.

Irán rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

La embajada de Irán en México rechazó el supuesto atentado contra Einat Kranz y dijo que era "una gran mentira" para afectar las relaciones históricas que el país tiene con México.

"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", acuso la embajada iraní.

Agregó que desde Irán consideran que "la seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán" y expresó su respeto a México diciendo que "nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros".

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, declaró que era "información falsa" y que el objetivo era dañar la relación de amistad y colaboración de México e Irán.

Embajada de Israel agradece a México por frenar ataque contra Einat Kranz

La embajada de Israel en México agradeció los servicios de inteligencia y seguridad mexicanos "por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán".

Agregaron que los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel seguirán trabajando "incansablemente" con sus contrapartes en todo el mundo para frenar "las amenazas terroristas de Irán" contra objetivos israelíes y judíos a nivel global.

SRE y Seguridad no cuentan con reportes del presunto atentado

El Gobierno de México informó que no cuenta con reporte alguno de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México", escribió el gobierno mexicano.

La Cancillería mexicana reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas” en el país, según el comunicado de la SSPC y la SRE.

