Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Embajada de Irán rechaza supuesto atentado contra embajadora de Israel en México; "nunca traicionaremos la confianza"

Embajada de Irán rechaza supuesto atentado contra embajadora de Israel en México; "nunca traicionaremos la confianza"

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

La Embajada de rechazó el supuesto atentado contra la embajadora de Israel en nuestro país, Einat Kranz Neiger, y que fue neutralizado.

La representación diplomática enfatizó que nunca traicionará la confianza que el gobierno de México ha depositado en esa nación.

"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", denunció la embajada iraní.

Lee también

"La seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán. Nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros.

"De ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interes", expresó.

Acusó la embajada que la "acusación de antisemitismo" contra Irán "es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes".

Aseguró que en Irán existen más de 100 sinagogas, todas abiertas al público y sin necesidad de guardias de seguridad.

"Durante la agresión israelí contra Irán en el mes de junio, no se registró ni un solo caso de acoso verbal hacia la numerosa comunidad judía que vive en el país", apuntó.

La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad de nuestro país "por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán", de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]