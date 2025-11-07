EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Más Información

Estados Unidos acusó el viernes a de haber planeado el asesinato de la embajadora de en México, Einat Kranz-Neiger.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Antes, Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.

Axios detalló que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (la misteriosa Unidad 11000) que, según fuentes familiarizadas con el asunto, en los últimos meses supuestamente intentó llevar a cabo ataques contra objetivos judíos e israelíes en Australia y Europa.

La operación se inició a finales de 2024 y fue dirigida por un agente de la Unidad 11000 que, según una fuente con conocimiento del caso, pasó varios años gestionando y reclutando agentes iraníes en toda Latinoamérica desde la embajada de Irán en Venezuela. Para cuando el plan se puso en marcha, el agente ya había regresado al cuartel general de la Fuerza Quds en Teherán.

"Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo, dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos; algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní", dijo un funcionario estadounidense a Axios.

Israel agradece a las agencias de seguridad de México por frustrar el complot

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein, dijo que Israel agradece a las agencias de seguridad y orden público mexicanas por haber frustrado el complot.

"Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

La comunidad de inteligencia y seguridad israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", dijo Marmorstein.

La misión iraní ante Naciones Unidas declinó comentar sobre el tema.

