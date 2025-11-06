Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Estados Unidos será desplegada "muy pronto" en Gaza.
Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino.
"Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza", respondió Trump durante un evento en la Casa Blanca al referirse a esta fuerza que probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
