Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

La embajada de en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y de nuestro país "por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán", de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

Destacó que los organismos de y de inteligencia de Israel seguirán trabajando "incansablemente y en plena cooperación" con sus contrapartes en todo el mundo para frustrar "las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios" contra objetivos israelíes y judíos a nivel global.

"No puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío", dijo la representación diplomática.

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. Foto: tomada de video
En el contexto actual, dijo, se evidencian dos caminos opuestos: "Por un lado, Israel mantiene un acuerdo de cese al fuego en Gaza, con el objetivo de promover una nueva realidad de estabilidad y paz en Medio Oriente, respaldado por diversos países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Catar.

"Por otro, Irán continúa impulsando acciones desestabilizadoras, tanto de manera directa como a través de sus grupos aliados, amenazando la seguridad regional y global".

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Antes, Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.

