Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto 2026 con reasignaciones y lo turna al Ejecutivo

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Jerusalén. El ordenó la evacuación urgente de dos perímetros en las ciudades de Taybeh y Tair Debba, en el sur de , como antesala a bombardeos en edificios en ambas localizaciones, según un comunicado del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

"Advertencia a los residentes del sur de Líbano: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar terrorista de en todo el sur de para contrarrestar los intentos prohibidos de Hezbolá de reconstruir sus actividades en al zona", recoge el comunicado.

Las fuerzas armadas instaron al desplazamiento forzoso de los residentes en torno a dos edificios de estas ciudades, alejándose por lo menos 500 metros de ellos, y difundieron los mapas de las posiciones a atacar.

"Permanecer en el área designada del edificio le pone en riesgo", añade el texto.

Los ataques israelíes sobre el Líbano se concentraron en zonas del sur. Foto: AFP
Los ataques israelíes sobre el Líbano se concentraron en zonas del sur. Foto: AFP

Israel bombardea el sur de Líbano

El Ejército de Israel apeló a las evacuaciones bajo el pretexto habitual de que el grupo chií libanés trata de reconstruirse en la zona que atacará, algo que ha alegado prácticamente a diario para justificar los que ha ejecutado en el Líbano a pesar del vigente y que pronto cumplirá un año.

Este mismo jueves, una persona murió y otras tres resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes en el sur del país bajo este mismo pretexto.

Poco después de que comenzara el alto al fuego en la (el 10 de octubre), intensificó sus ya habituales ataques contra el Líbano.

Este mismo jueves, el movimiento chií alertó de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al "chantaje" israelí.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, expresara su disposición a mantener negociaciones con el Estado judío, una propuesta supuestamente promovida por la semana pasada durante una visita de su enviada especial Morgan Ortagus al Líbano.

