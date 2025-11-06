Jerusalén. El Ejército de Israel ordenó la evacuación urgente de dos perímetros en las ciudades de Taybeh y Tair Debba, en el sur de Líbano, como antesala a bombardeos en edificios en ambas localizaciones, según un comunicado del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

"Advertencia a los residentes del sur de Líbano: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar terrorista de Hezbolá en todo el sur de Líbano para contrarrestar los intentos prohibidos de Hezbolá de reconstruir sus actividades en al zona", recoge el comunicado.

Las fuerzas armadas instaron al desplazamiento forzoso de los residentes en torno a dos edificios de estas ciudades, alejándose por lo menos 500 metros de ellos, y difundieron los mapas de las posiciones a atacar.

"Permanecer en el área designada del edificio le pone en riesgo", añade el texto.

Israel bombardea el sur de Líbano

El Ejército de Israel apeló a las evacuaciones bajo el pretexto habitual de que el grupo chií libanés trata de reconstruirse en la zona que atacará, algo que ha alegado prácticamente a diario para justificar los bombardeos que ha ejecutado en el Líbano a pesar del alto al fuego vigente y que pronto cumplirá un año.

Este mismo jueves, una persona murió y otras tres resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes en el sur del país bajo este mismo pretexto.

Poco después de que comenzara el alto al fuego en la Franja de Gaza (el 10 de octubre), Israel intensificó sus ya habituales ataques contra el Líbano.

Este mismo jueves, el movimiento chií alertó de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al "chantaje" israelí.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, expresara su disposición a mantener negociaciones con el Estado judío, una propuesta supuestamente promovida por Washington la semana pasada durante una visita de su enviada especial Morgan Ortagus al Líbano.

