recibió de la Cruz Roja el cuerpo de un , anunció el miércoles en un comunicado la oficina del primer ministro israelí, .

El ataúd, entregado al ejército israelí y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, "será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar", antes de ser llevado al instituto nacional de medicina legal para identificar el cuerpo, indica el comunicado.

En virtud del acuerdo, Hamas entregó a Israel a los últimos 20 rehenes vivos a cambio de cientos de prisioneros, y comenzó a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos.

El ataúd, que la Cruz Roja entregó el miércoles por la noche al ejército israelí y al Shin Bet (el servicio de seguridad interior) "será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar", antes de ser llevado al instituto nacional de medicina legal para que se identifique el cadáver, precisa el comunicado.

De los 28 cuerpos de rehenes, Hamas ya ha devuelto 21, sin contar el cadáver entregado el miércoles.

Israel ha acusado en varias ocasiones a Hamas de retrasar el proceso de devolución de los cuerpos.

El movimiento palestino afirma que esta lentitud se debe a que muchos cadáveres están enterrados bajo los escombros de Gaza.

