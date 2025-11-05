Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

El presidente Vladimir Putin declaró que podría reanudar sus pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien ordenó al Pentágono "comenzar a probar" las estadounidenses.

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin encargó a las instancias competentes "hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (...) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para ", según declaraciones transmitidas por televisión.

