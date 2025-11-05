Más Información
Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento
"Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas": Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a "quitar la pausa" entre México y España
El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia podría reanudar sus pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien ordenó al Pentágono "comenzar a probar" las armas nucleares estadounidenses.
Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin encargó a las instancias competentes "hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (...) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para pruebas nucleares", según declaraciones transmitidas por televisión.
