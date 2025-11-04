Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Con sombreros “ensangrentados” y veladoras, diputados del PAN y PRI recuerdan a Carlos Manzo; guardan minuto de silencio

Con sombreros “ensangrentados” y veladoras, diputados del PAN y PRI recuerdan a Carlos Manzo; guardan minuto de silencio

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei

Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei

Jerusalén. La Oficina del primer ministro israelí, , confirmó este martes que el Ejército y el Shin Bet (la agencia interior de inteligencia israelí) han recibido de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén entregado por el grupo islamista palestino como parte del acuerdo de alto el fuego.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la . Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar", recoge la nota.

El Centro Nacional de Medicina Forense israelí tendrá que comprobar posteriormente si estos restos pertenecen a alguno de los ocho rehenes fallecidos que todavía seguían en el enclave.

Lee también

Miembros de equipos médicos rezan junto a los restos cubiertos y los cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza, este lunes. En las últimas dos semanas, las autoridades israelíes han devuelto a Gaza cerca de 200 cuerpos a cambio de los cuerpos de 13 rehenes israelíes, según los términos del acuerdo de alto el fuego de Donald Trump. Foto: EFE
Miembros de equipos médicos rezan junto a los restos cubiertos y los cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza, este lunes. En las últimas dos semanas, las autoridades israelíes han devuelto a Gaza cerca de 200 cuerpos a cambio de los cuerpos de 13 rehenes israelíes, según los términos del acuerdo de alto el fuego de Donald Trump. Foto: EFE

Según dijo previamente Hamas, el cuerpo fue encontrado en las excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya en la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como "línea amarilla", la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de la tregua.

Además, en la nota los islamistas aseguraron que el cuerpo pertenece a un soldado israelí del que no dieron más detalles.

Según publicaron varios medios locales esta semana, en Gaza quedan ocho cuerpos de rehenes, todos ellos hombres y entre los que se encuentran un soldado estadounidense-israelí, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés que trabajaba en el kibbutz Beeri.

Lee también

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm/es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos. Foto: Canva / El Buen Fin / SAT

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe. Foto: Canva

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda