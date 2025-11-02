Más Información

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

“Cada red que quitamos es una oportunidad para la vaquita”

“Cada red que quitamos es una oportunidad para la vaquita”

Prevalece contaminación en ríos y arroyos del país

Prevalece contaminación en ríos y arroyos del país

Con velas y flores, honra a los olvidados en los cementerios

Con velas y flores, honra a los olvidados en los cementerios

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

Jerusalén. El primer ministro israelí, , advirtió este domingo, ante su gabinete, de que Israel actuará "según sea necesario" si continúa siendo una amenaza en el Líbano y no se desarma totalmente.

"No permitiremos que el se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario", subrayó Netanyahu en un comunicado, en el que reiteró el supuesto "derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego", dijo.

El mandatario israelí acusó a la milicia chií Hezbolá, que quedó muy debilitada durante la guerra de otoño de 2024 que lanzó contra el sur del país vecino, de estar ahora "intentando armarse y recuperarse".

Lee también

"Hezbolá está siendo atacado constantemente, incluso en estos días, pero también está intentando armarse y recuperarse", dijo.

En este sentido, el confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hezbolá, entre ellos un presunto alto cargo, en un contra el sur del Líbano.

Los bombardeos israelíes se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.

Lee también

Lo cierto es que pese al declarado entre Israel y Líbano en noviembre de 2024, el Ejército israelí nunca ha dejado de bombardear el sur del país árabe, donde aún mantiene a sus tropas en cinco puntos, si bien fuentes locales han denunciado el establecimiento de hasta tres nuevas posiciones.

Según datos de la , más de un centenar de civiles murieron en el Líbano desde la entrada en vigor del alto al fuego en noviembre de 2024, a los que se suman varios cientos más de no civiles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda