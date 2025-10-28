Más Información

Jerusalén. El primer ministro de Israel, , ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina. La decisión se tomó tras señalar "constantes violaciones", por parte de Hamas, al declarado hace unas semanas.

La consulta de seguridad se convocó después de que devolviera a los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Imágenes grabadas por un dron israelí, según Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí, muestran a milicianos de Hamas depositando los restos de un rehén en un hoyo, antes de alertar al personal de la del hallazgo del cadáver.

Los restos se corresponderían, dijo la portavoz, con los del cautivo Ofir Tzarfati, secuestrado el 7 de octubre de 2023, que murió luego en y cuyo cuerpo fue recuperado por el a finales de noviembre de 2023.

De acuerdo con el análisis forense, los restos devueltos anoche por Hamas son de Tzarfati -que fue enterrado ya en diciembre de 2023- y no se corresponden con el de ninguno de los 13 cautivos muertos que continúan en Gaza.

"Hamas cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un, un acto deliberado y un vergonzoso engaño", aseguró Bedrosian.

Poco después de sus declaraciones, el ejército israelí publicó un vídeo de 14 minutos de una imagen aérea de un sitio sin identificar de Gaza, en el que se ve una bolsa blanca mortuoria lanzada a un hoyo y enterrada en su fondo por tres hombres enmascarados, tras lo que una excavadora procede a extraerla y dejarla a un lado del hoyo, junto a varias personas con chaquetas de la Cruz Roja.

Hamas acusa a Israel de mas de 125 violaciones al acuerdo

Por su parte, el gobierno de Hamas aseguró este martes que Israel ha perpetrado más de 125 violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo, incluidos , disparos y detenciones en Gaza, entre otras. En total, Israel ha matado a 94 gazatíes y herido a más de 300 en ese tiempo, según el ministerio de Sanidad gazatí.

Además, Hamas acusó a Israel de "impedir" y "obstruir" los procesos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que todavía permanecen en la .

"(Israel) Ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del y la resistencia palestina (Hamás y otras milicias) a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea", agrega, matizando que el ejército habría impedido la entrada de la maquinaria y los equipos necesarios para las operaciones de búsqueda.

mcc

