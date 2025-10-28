Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina. La decisión se tomó tras señalar "constantes violaciones", por parte de Hamas, al cese el fuego declarado hace unas semanas.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamas devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Imágenes grabadas por un dron israelí, según Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí, muestran a milicianos de Hamas depositando los restos de un rehén en un hoyo, antes de alertar al personal de la Cruz Roja del hallazgo del cadáver.

Lee también Netanyahu niega que la Casa Blanca haya redactado su disculpa con Qatar por ataque en Doha

Los restos se corresponderían, dijo la portavoz, con los del cautivo Ofir Tzarfati, secuestrado el 7 de octubre de 2023, que murió luego en Gaza y cuyo cuerpo fue recuperado por el Ejército israelí a finales de noviembre de 2023.

De acuerdo con el análisis forense, los restos devueltos anoche por Hamas son de Tzarfati -que fue enterrado ya en diciembre de 2023- y no se corresponden con el ADN de ninguno de los 13 cautivos muertos que continúan en Gaza.

"Hamas cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un dron militar, un acto deliberado y un vergonzoso engaño", aseguró Bedrosian.

Lee también “Estado palestino pondrá en peligro la existencia de Israel”: Benjamin Netanyahu

Poco después de sus declaraciones, el ejército israelí publicó un vídeo de 14 minutos de una imagen aérea de un sitio sin identificar de Gaza, en el que se ve una bolsa blanca mortuoria lanzada a un hoyo y enterrada en su fondo por tres hombres enmascarados, tras lo que una excavadora procede a extraerla y dejarla a un lado del hoyo, junto a varias personas con chaquetas de la Cruz Roja.

Hamas acusa a Israel de mas de 125 violaciones al acuerdo

Por su parte, el gobierno de Hamas aseguró este martes que Israel ha perpetrado más de 125 violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo, incluidos bombardeos, disparos y detenciones en Gaza, entre otras. En total, Israel ha matado a 94 gazatíes y herido a más de 300 en ese tiempo, según el ministerio de Sanidad gazatí.

Además, Hamas acusó a Israel de "impedir" y "obstruir" los procesos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que todavía permanecen en la Franja de Gaza.

Lee también "Son días decisivos", dice Netanyahu en segundo aniversario del ataque de Hamas; promete regreso de "todos los rehenes"

"(Israel) Ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la resistencia palestina (Hamás y otras milicias) a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea", agrega, matizando que el ejército habría impedido la entrada de la maquinaria y los equipos necesarios para las operaciones de búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc