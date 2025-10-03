Más Información

Un campo de entrenamiento militar del este de , cerca de la frontera alemana, fue sobrevolado por , indicó el ministro belga de Defensa, Theo Francken, subrayando no conocer ni su número ni su procedencia.

"Lo que es seguro es que hubo varios drones detectados por la policía local, del lado belga pero también del lado alemán", declaró el ministro en una entrevista con la cadena de , precisando que se había abierto una investigación.

Estos drones sobrevolaron en la noche del jueves el campamento militar de Elsenborn, cerca de la frontera con Alemania, precisó por su parte una portavoz del ministro belga de Defensa, consultada por la AFP.

"Estamos verificando, observando lo que pasó, pero no tenemos más detalles", afirmó.

Este sobrevuelo se produce tras varias incursiones de drones supuestamente rusos en cielo europeo, en países como Polonia y Rumania.

