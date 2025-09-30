Estados Unidos envió material antidrones a Dinamarca para las cumbres europeas del 1 y 2 de octubre, anunció el Ministerio de Defensa danés, sumándose a los numerosos países europeos que ofrecieron apoyo a Dinamarca tras sobrevuelos de drones de origen desconocido.

"Estamos contentos y agradecidos de que Estados Unidos también apoye a Dinamarca con capacidades antidrones en el marco de la próxima cumbre", escribió el ministerio en X.

Los recientes avistamientos de drones en Dinamarca provocaron el cierre de varios aeropuertos, incluido el de Copenhague, el mayor del norte de Europa.

También se observaron drones sobre instalaciones militares danesas, aunque no se reportaron nuevas incursiones desde el 27 de septiembre.

Copenhague acoge el miércoles y jueves dos cumbres europeas que reúnen a más de 40 jefes de gobierno.

Para garantizar la seguridad de la cumbre, Dinamarca anunció el domingo el cierre del espacio aéreo a todos los drones civiles hasta el viernes.

Aunque la policía aún no identificó a los responsables de las incursiones, la primera ministra danesa señala a Rusia.

En un discurso en video, Mette Frederiksen afirmó el jueves que solo un "país constituye una amenaza para la seguridad de Europa: y ese país es Rusia".

Temiendo sabotajes y ataques híbridos, el país decidió además el martes elevar al nivel naranja -el segundo más alto- la seguridad de las infraestructuras energéticas.

