Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Matan a balazos a jefe policiaco de Yanga, Veracruz

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

Estados Unidos envió material antidrones a para las cumbres europeas del 1 y 2 de octubre, anunció el Ministerio de Defensa danés, sumándose a los numerosos países europeos que ofrecieron apoyo a Dinamarca tras de origen desconocido.

"Estamos contentos y agradecidos de que también apoye a Dinamarca con capacidades antidrones en el marco de la próxima cumbre", escribió el ministerio en X.

Los recientes avistamientos de drones en Dinamarca provocaron el cierre de varios aeropuertos, incluido el de Copenhague, el mayor del norte de Europa.

También se observaron drones sobre danesas, aunque no se reportaron nuevas incursiones desde el 27 de septiembre.

Copenhague acoge el miércoles y jueves dos cumbres europeas que reúnen a más de 40 jefes de gobierno.

Para garantizar la seguridad de la cumbre, Dinamarca anunció el domingo el cierre del espacio aéreo a todos los hasta el viernes.

Aunque la policía aún no identificó a los responsables de las incursiones, la primera ministra danesa señala a Rusia.

En un discurso en video, Mette Frederiksen afirmó el jueves que solo un "país constituye una amenaza para la : y ese país es Rusia".

Temiendo sabotajes y ataques híbridos, el país decidió además el martes elevar al nivel naranja -el segundo más alto- la seguridad de las.

