Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Dinamarca, indicó la policía, en el más reciente de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de "ataque híbrido".

Los misteriosos avistamientos de drones provocaron el cierre de varios aeropuertos en este país nórdico desde el lunes, cuando fueron detectados los primeros aparatos.

"Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 20H15 (18H15 GMT) que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea, y sobre la misma", declaró el oficial Simon Skelsjaer a la AFP, refiriéndose a la base militar de Karup.

El responsable dijo que los drones no fueron derribados, y que la policía no puede comentar el origen de los aparatos.

La policía y el ejército están trabajando conjuntamente en la investigación, afirmó Skelsjaer.

La base de Karup comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que tuvo que cerrar brevemente, aunque ningún vuelo se vio afectado, ya que no había vuelos comerciales programados, agregó Skelsjaer.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves en un mensaje de video que el país fue "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional, señalando directamente a Rusia.

"Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese país es Rusia", declaró.

Moscú rechazó "firmemente" cualquier implicación en los incidentes ocurridos en Dinamarca. Su embajada en Copenhague calificó los hechos de "provocación puesta en escena" en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard, estimó a comienzos de semana que el objetivo de estos ataques era "sembrar el miedo, crear divisiones y asustarnos".

Los vuelos de drones comenzaron días después de que Dinamarca anunciara que adquiriría por primera vez armas de precisión de largo alcance, argumentando que Rusia representaría una amenaza "en los próximos años".

Hummelgaard añadió que Copenhague también obtendría nuevas capacidades para detectar y neutralizar drones.

Los ministros de Defensa de una decena de países de la Unión Europea (UE) acordaron el viernes que la creación de un "muro antidrones" sea una prioridad.

"Debemos actuar rápido", dijo el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a la AFP en una entrevista. "Y debemos actuar aprendiendo todas las lecciones de Ucrania y construyendo este muro antidrones junto con Ucrania".

Copenhague acogerá el miércoles y jueves una cumbre europea que reunirá a los jefes de gobierno.

El viernes, la capital danesa anunció haber aceptado la oferta de Suecia de proporcionar su tecnología antidrones para garantizar el buen desarrollo de la reunión.

